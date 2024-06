De moins en moins de collégiens veulent se marier ou avoir des enfants dans la vingtaine

Japan Data

Selon une étude gouvernementale réalisée auprès de collégiens, le nombre d’élèves souhaitant se marier dans la vingtaine a diminué par rapport à une étude précédente menée au même âge auprès de collégiens nés en 2001.

Cette étude réalisée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales montre que les élèves de première année de collège au Japon (en classe de cinquième dans le système français) nés en 2010, sont moins intéressés par le mariage ou le fait d’avoir des enfants que ceux nés en 2001, lorsqu’ils avaient le même âge (12-13 ans).

Ce sondage est mené chaque année. Les enfants nés en 2010 sont interrogés sur l’évolution de leur situation et de celle de leur famille. L’objectif est d’utiliser les conclusions de cette étude en tant que ressource pour l’élaboration de stratégies visant notamment à empêcher le déclin du taux de natalité. Un total de 24 755 questionnaires ont été distribués pour les besoins de la dernière édition de l’étude. 20 830 réponses ont été recueillies.

En ce qui concerne les projets de mariage, la réponse la plus fréquemment donnée par les garçons comme par les filles est « Je n’y ai jamais réfléchi ». Cette réponse a été plus fréquemment donnée que par les élèves nés en 2001. Parmi les filles nées en 2001, 54,8 % souhaitaient se marier entre 20 et 24 ans ou entre 25 et 29 ans. Cependant, seulement 35,2 % des filles nées en 2010 souhaitent se marier dans la vingtaine. Chez les garçons, ce pourcentage est passé de 32,9 % à 24,9 %.

Pour ce qui est de la naissance du premier enfant, 33,9 % des filles nées en 2001 ont répondu « entre 25 et 29 ans ». Ce pourcentage n’est plus que de 28,1 % chez les filles nées en 2010. Chez les garçons, le nombre de ceux qui envisagent la paternité à moins de trente ans est passé de 23,8 %, pour les personnes interrogées en 2001, à 17,8 %.

(Photo de titre : Pixta)