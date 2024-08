Japan Data

Un nombre record d’étudiants étrangers inscrits dans des écoles de langue

Le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans des écoles de langue au Japon n’a jamais été aussi élevé. On regarde en détail les chiffres et les nationalités les plus concernées.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский