Japan Data

Sondage : près de 40 % des Japonais ne sont pas inquiets par les catastrophes naturelles

Les séismes sont les catastrophes naturelles les plus appréhendées par les Japonais. Mais 40 % des personnes interrogées semblent ne pas exprimer d’inquiétude envers ces phénomènes, notamment les plus jeunes et les plus âgées.

