Japan Data

Le nombre de touristes étrangers vers un nouveau record annuel

Plus de 30 millions de touristes ont voyagé au Japon en 2024 (en cumulé sur la période allant de janvier à octobre). La croissance est déjà plus rapide qu’en 2019, avant la pandémie, et il est certain que d’ici la fin de l’année le Japon réussira à battre un record.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский