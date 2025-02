Nombre record de faillites dans le secteur des pompes funèbres au Japon

Japan Data

Au Japon, le secteur des pompes funèbres est sur le grill. Les « funérailles à prix cassés » génèrent un nombre record de faillites et de fermetures d’entreprises.

Selon l’institut de sondage Teikoku Databank, entre janvier et novembre 2024, sur les 47 entreprises concernées, 12 ont fait faillite (liquidation judiciaire avec dettes de 10 millions de yens ou plus) et 35 ont dû mettre la clé sous la porte (fermeture ou de dissolution d’entreprise). Avec un chiffre 1,7 fois plus élevé qu’en 2023, 2024 bat le record de 2007 (où 42 entreprises avaient déposé le bilan durant l’année).

D’ici 2050, le Japon devrait compter 1,62 million de décès par an en raison de la dénatalité et du vieillissement de la population. L’avènement de cette « société moribonde (tashi-shakai) » dynamise le secteur des pompes funèbres. En effet, selon une enquête du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, 2024 a battu le record de 2023 en dépassant les 500 000 obsèques célébrées.

Pourtant, en 2024 le chiffre d’affaires du secteur des pompes funèbres était seulement de 594,4 milliards de yens (3,78 milliards d’euros), moins que les 611,2 milliards de yens de l’année record de 2017. Teikoku Databank estime que l’augmentation de la demande pour les obsèques plus sobres (familiales, en petits cercles) causée notamment par la pandémie de Covid-19 et la tendance à la baisse des dépenses pour les obsèques expliquent la faible croissance des activités. De plus, le contexte économique se dégraderait en raison de l’ouverture du marché à de nouveaux acteurs du secteur, grande chaîne et leurs filiales mais aussi fournisseurs low cost opérant principalement en ligne.

Un analyste de Teikoku Databank commente : « Les obsèques à petit prix devenant la norme, il sera malaisé d’augmenter les prix unitaires. Il est donc probable que les restructurations soient difficiles, que les PME du secteur des pompes funèbres sortent perdantes et ne puissent plus faire face à la concurrence. »

(Photo de titre : Pixta)