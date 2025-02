Pompiers bénévoles au Japon : de plus en plus de résidents étrangers veulent endosser ce rôle

Japan Data

Alors que le nombre total de pompiers bénévoles diminue au Japon, de plus en plus de résidents étrangers viennent endosser ce rôle.

Selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes (FDMA), le Japon comptait, au 1er avril 2024, 582 pompiers bénévoles immigrés. C’est un record historique, plus de deux fois supérieur au chiffre enregistré en 2020 (année au cours de laquelle les statistiques ont été recensées pour la première fois).

Les pompiers membres des brigades locales sont considérés comme des agents publics employés à temps partiel et chargés d’assurer des missions de lutte contre les incendies et de prévention des catastrophes, en parallèle de leur travail principal. Rémunérés de façon symbolique, leur nombre n’a cessé de chuter avec le vieillissement et la diminution de la population. Dépassant encore le million de volontaires en 1990, ils n’étaient plus que 746 681 en 2024, ce qui représente une baisse de 60 % par rapport à 1956.

Face à cette tendance, la ville d’Aikawa, dans la préfecture de Kanagawa, a lancé en juillet 2024 une brigade de pompiers communautaire multilingue. Son premier groupe, composé de 7 membres (3 hommes, 4 femmes), maîtrise six langues étrangères : l’anglais, l’espagnol, le portugais, le vietnamien, le tagalog et le khmer.



Des membres de l’équipe multilingue en train d’apprendre les gestes de premiers secours. (Avec l’aimable autorisation du service des pompiers d’Aikawa)

La municipalité espère que ces bénévoles joueront un rôle clé lors des évacuations en cas de catastrophe, en assurant l’interprétation dans les centres d’hébergement et en apportant un soutien quotidien aux résidents venus d’autres pays. Alors que le nombre de pompiers diminue, la population immigrée continue de croître dans l’Archipel, ce qui rend le recours à des bénévoles étrangers de plus en plus nécessaire. Un représentant de la FDMA a souligné : « Nous serions vraiment reconnaissants que les résidents étrangers viennent participer à nos activités de sauvetage autant que faire se peut. »

(Photo de titre : lancement officiel de la brigade communautaire multilingue à Aikawa, dans la préfecture de Kanagawa, le 7 juillet 2024. Avec l’aimable autorisation du service des pompiers d’Aikawa.)