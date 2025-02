Les entreprises japonaises qui célèbrent leur centenaire en 2025

Japan Data

En 2025, il y a 1 685 entreprises nippone qui célèbrent leur centième anniversaire. Penchons-nous sur quelques-unes d’entre elles ainsi que sur d’autres sociétés encore plus illustres.

L’institut de sondage Teikoku Databank a recensé 155 167 entreprises japonaises pour qui 2025 est une année anniversaire. Parmi elles, 1 685 fêtent leur centenaire et 21 468 leur demi-siècle d’existence.

Megmilk Snow Brand (basée à Tokyo) est fondée en mai 1925 sous le nom de « Hokkaido Cooperative Creamery Association ». Le groupe commence à produire du beurre dès juillet 1925, grâce aux ingénieurs de retour des États-Unis où ils ont suivi un stage en entreprise. La marque est appelée « Snow Brand (Yuki-jirushi) » dès les années 1920, mais ce n’est qu’après-guerre que le groupe prendra officiellement ce nom. En 2000, une affaire d’intoxication alimentaire impliquant du lait écrémé est venue entacher la réputation de la société, mais grâce à ses efforts, l’entreprise a su retrouver la confiance des consommateurs et fêtera cette année son centenaire.

De même, en 2025, le groupe Chûgai Pharmaceutical (Tokyo), qui détient la plus grande part du marché japonais des traitements contre les cancers, ainsi que Nomura Holdings (Tokyo) célèbrent leur 100 ans d’activité.

Principales entreprises centenaires en 2025

Chûgai Pharmaceutical (Tokyo) Produits pharmaceutiques (notamment des traitements contre les cancers et la grippe) Nomura Holdings (Tokyo) Holding du groupe Nomura Securities Megmilk Snow Brand (Tokyo) Connu au Japon pour ses emballages de lait de couleur rouge Fédération japonaise de sumo (Tokyo) Organisation, gestion et promotion du sumo, sport national du Japon

Source : graphiqué créé par Nippon.com sur la base des données de Teikoku Databank.

La brasserie de saké Sakura Masamune, fondée en 1625 et connue pour avoir découvert le site de Miyamizu d’où jaillit l’eau de source indispensable à l’élaboration du saké Nada, fêtera cette année son 400e anniversaire.

Deux entreprises célébreront leurs 50 ans : la chaîne de supérettes Lawson et sa célèbre enseigne bleue mais aussi la firme Mont-bell, connue des amateurs d’activités de plein air du monde entier, une marque fondée et par Tatsuno Isamu (PDG) et deux de ses amis alpinistes qui propose notamment toute une gamme d’articles d’escalade.

Par ailleurs, dix ans ont passé depuis le déclenchement de l’affaire Ôtsuka qui a fait tant de bruit dans les médias japonais. L’entreprise de mobilier fondée par Ôtsuka Katsuhisa et son fils ainé Katsuyuki a été le théâtre d’un conflit ouvert opposant les différents membres du clan Ôtsuka pour la mainmise sur l’entreprise, mettant notamment en contentieux le père et sa fille et débouchant sur la création de l’entreprise Takumi Otsuka.

Principales entreprises célébrant un anniversaire en 2025

400 ans / Sakura Masamune (Kobe) Célèbre pour avoir découvert la source Miyamizu qui alimente toutes les brasseries de son groupe appelé Nada-Go-gô (littéralement les « Cinq hameaux de Nada ») (Voir notre article lié) 300 ans / Takemoto Oil, Takemoto Yushi (Gamagôri, préf. Aichi) Huile de sésame et produit issus du raffinage du pétrole destinés au BTP 200 ans / Miki Gakki (Osaka) Ventes d’instruments et développement d’écoles de musique (principalement dans le Kansai) 50 ans / Lawson (Tokyo) Supérettes et magasins relais en cas de catastrophe naturelle (Machi no hot station) 50 ans / Mont-bell (Osaka) Équipements d’activités en plein air 10 ans / Takumi Ôtsuka (Kasukabe, préf. Saitama) Vente de mobilier et articles d’intérieur 10 ans / ABEMA TV (Tokyo) Chaîne de télévision en ligne

Source : graphiqué créé par Nippon.com sur la base des données de Teikoku Databank.

(Photo de titre : le bâtiment du Sakura-en, le musée de la brasserie de saké Sakura Masamune qui fête en 2025 ses 400 ans d’activité. Les visiteurs peuvent y découvrir des outils traditionnels servant au brassage du saké mais aussi d’anciennes enseignes et des bouteilles de saké de toutes les époques. Un espace dégustation, ainsi qu’un restaurant et le bar sont ouverts au public. Photo de Nippon.com)