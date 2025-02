Les chiffres de la criminalité au Japon : une hausse générale pour la deuxième année consécutive

Japan Data

En 2023, pour la deuxième année consécutive, le nombre de crimes et délits reconnus, notamment les vols et les escroqueries, a augmenté au Japon.

Selon le Livre blanc sur la criminalité, publié en 2024 par le ministère japonais de la Justice, le nombre de crimes et délits reconnus en 2023 a augmenté de plus de 100 000 pour atteindre 703 351, des chiffres en hausse pour la deuxième année consécutive. Avec 483 695 cas, les vols (sans violence) représentaient près de 70 % de l’ensemble.

En 2023, 912 homicides ont été commis (59 de plus que l’année précédente), 1 361 vols aggravés (+ 213) et 46 011 cas d’escroqueries (+ 8 083).

19 200 cas arrestations de plus pour des infractions d’ordre pénal ont été enregistrés, portant ce chiffre à 269 550 pour la première fois depuis 2004. Dans le détail, 12 479 personnes ont été appréhendées pour cybercriminalité et 8 232 pour violation de la Loi sur le contrôle du cannabis, alors que sa consommation se répand chez les jeunes, dans les deux cas des chiffres record. Par ailleurs, 7 212 personnes ont été arrêtées pour escroquerie spécialisée (soit 572 de plus qu’en 2022). Le Livre blanc fait remarquer que les cas d’escroqueries en ligne ou par téléphone impliquent souvent des bandes crimininelles tokuryû peu organisées.

Le taux d’arrestations a diminué de 3 points pour s’établir à 38,3 %.

Sur un total de 183 269 personnes arrêtées, 97 170 l’étaient pour la première fois. Le taux de récidive a diminué de 0,9 point de pourcentage, s’établissant à 47 %. C’est la troisième année consécutive en baisse, après toutefois de longues années à la hausse.

Le nombre de mineurs (entre 14 et 19 ans) arrêtés pour des infractions d’ordre pénal a augmenté de 16,3 % pour atteindre 34 768.

(Photo de titre : enquêteurs sur une scène de crime à Shinagawa, Tokyo, le 24 mai 2024. Jiji)