Classement des villes les plus attrayantes du monde : Tokyo devance de peu Paris

Tokyo conserve sa troisième place du classement mondial des villes les plus attrayantes. Six catégories ont été évaluées, à savoir les échanges culturels, l’économie, la recherche et développement, le confort de vie, l’environnement, et l’accessibilité.

En décembre dernier, l’Institut de Stratégie urbaine de la Mori Memorial Foundation, un organisme appartenant au plus grand promoteur immobilier du Japon, Mori Building, a présenté son classement 2024 du Global Power City Index (GPCI) sur les villes les plus attrayantes dans le monde. Londres est arrivée en tête, suivie de New York puis de Tokyo. La capitale nippone conserve sa troisième position pour la neuvième année consécutive. Paris se place quatrième et Singapour cinquième.

Le GPCI classe 48 villes dans six catégories, à savoir : échanges culturels, économie, recherche et développement (R&D), confort de vie, environnement, et accessibilité.

Dans le domaine des échanges culturels, Tokyo a progressé et arrive à la troisième place devant New York, grâce à ces services hôteliers de luxe, ses divertissements nocturnes et ses attractions touristiques que la ville offre dans un contexte d’augmentation considérable du nombre de visiteurs.

Au niveau économique, la capitale stagne au dixième rang, notamment à cause de ses faibles salaires et du ralentissement général de la consommation en raison de la baisse de la valeur du yen et l’inflation.

D’autres villes asiatiques figurent dans le GPCI 2024, comme Séoul (6), Shanghai (11), Pékin (16), Hong Kong (18), Taipei (30), et Bangkok (39). Osaka a gagné deux places (35), et Fukuoka se trouve plus bas dans la liste (42), une place derrière Kuala Lumpur.

(Photo de titre : Pixta)