Le dernier classement des plus beaux jardins japonais

Pour la 22e année consécutive, le jardin du musée d’art Adachi domine le classement des plus beaux jardins japonais, établi par une revue américaine spécialisée.

Tous les ans, la revue américaine Sukiya Living demande à des experts à travers le monde de choisir les 50 plus beaux jardins japonais, sur environ 1 000 candidats. La liste comprend aussi des jardins d’auberges traditionnelles japonaises (ryokan) ainsi que des résidences privées. L’idée est d’évaluer les jardins japonais en fonction de leur beauté et qualité, et non leur taille ou renommée.

Pour l’année 2024, et pour la 22e année consécutive, c’est le jardin du musée d’art Adachi qui est resté en tête de liste. Ce jardin d’une superficie d’environ 16,5 hectares entoure le musée. Il se compose de plusieurs styles de jardins, y compris un jardin karesansui (jardin sec), un jardin de mousse, et un jardin de pins et gravier blanc.

Le directeur du musée, Adachi Takanori, déclare : « Adachi Zenkô, le fondateur du musée, disait que “le jardin est également une peinture“. Tous les membres du personnel unissent leurs efforts pour l’entretenir afin d’une part que les visiteurs gardent toujours l’envie de revenir, et d’autre part dans l’objectif de vanter les charmes des jardins japonais dans le monde entier.

Katsura Rikyû, le jardin de la villa impériale de Kyoto, garde sa deuxième place pour la 22e année consécutive également. Il est administré par l’Agence de la maison impériale. Parmi les haut-placés figurent aussi le jardin Yamamoto, une ancienne résidence privée à Tokyo, et les jardins de Sekitei Garden Inn (ville de Hatsukaichi, préfecture de Hiroshima).

Classement 2024 des dix plus beaux jardins japonais

Ces jardins ont été choisis par la revue américaine Sukiya Living Magazine (The Journal of Japanese Gardening).

Katsura Rikyû



(Pixta)

Yamamoto-tei



(Pixta)

Teien no yado Seki-tei



(Avec l’aimable autorisation de Teien no yado Sekitei)

Musée d’art Gyokudô



(Pixta)

Yôkô-kan



(Pixta)

Parc Ohori



(Pixta)

Jardins de Ninomaru



(Pixta)

(Photo de titre : paysage hivernal dans le jardin principal du musée d’art Adachi. Avec l’aimable autorisation du musée d’art Adachi. Reproduction et usage interdits.)