Climat : 1,48 degré de plus que la température moyenne au Japon en 2024

Japan Data

La température moyenne enregistrée au Japon en 2024 a été de 1,48 degré Celsius supérieure à la moyenne sur 30 ans (1991-2020), ce qui est un record.

Selon l’Agence météorologique japonaise, la température moyenne enregistrée dans le pays en 2024 n’a jamais été aussi haute depuis 1898, année où avaient débuté les statistiques sur le sujet.

La température moyenne, qui est calculée en se basant sur les relevés de 15 points d’observation du Japon qui ne sont que très peu impactés par l’environnement urbain, a été de 1,48 degré Celsius supérieure à la moyenne sur 30 ans (1991-2020). Le précédent record était de 1,29 degré, enregistré pour l’année 2023.

En 2024, les vents ont soufflé plus au nord que d’habitude, et qui ont permis à l’air chaud d’y stationner davantage. Les températures moyennes les plus élevées ont été enregistrées en été (juin à août) et en automne (septembre à novembre).

Par région, des hausses ont été enregistrées par rapport à une année ordinaire dans le Kantô (+ 1,7 degré), le Tôkai (+ 1,6 degré), le Kansai (+ 1,4 degré), le Chûgoku (+ 1,5 degré), l’île de Shikoku (+ 1,4 degré), la partie nord de l’île de Kyûshû (+ 1,6 degré), la partie sud de l’île de Kyûshû et l’île d’Amami Ôshima (+ 1,4 degré) et l’île d’Okinawa (+ 1,0 degré). Tous ces chiffres sont les plus élevés depuis le début des statistiques régionales en 1946.

(Photo de titre : Pixta)