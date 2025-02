Japan Data

Les dépenses des touristes étrangers au Japon en 2024 : un chiffre record considérable

L’année 2024 a été celle de tous les records concernant le tourisme au Japon : 36,9 millions de visiteurs internationaux et plus de 8 100 milliards de yens de dépenses (50,7 milliards d’euros). Voyons l’évolution de ce montant depuis dix ans et les nationalités les plus concernées.

