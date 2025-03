Sondage : la sécurité au Japon a-t-elle changé ces dix dernières années ?

Japan Data

Auprès des visiteurs étrangers, le Japon a la réputation d’être un pays extrêmement sûr. Mais qu’en pensent les Japonais eux-mêmes ? Sentent-ils que la situation a changé depuis ces dix dernières années ?

Une enquête menée par l’Agence de la police nationale en octobre 2024 auprès de 5 000 Japonais de 15 ans et plus a montré que 56,4 % des interrogés pensaient que le Japon a « une bonne sécurité publique ». C’est néanmoins la première fois que ce chiffre est inférieur à 60 % depuis que le premier sondage sur le sujet.

« Pensez-vous que la sécurité publique a changé durant ces dix dernières années ? » À cette question, 76,6 % des sondés ont répondu qu’elle s’était « aggravée » ou « plutôt aggravée », soit 4,7 points de plus que l’année précédente.

Selon eux, les crimes et délits qui ont provoqué cette dégradation de la sécurité étaient les tentatives de hameçonnage et les arnaques téléphoniques (69,0 %), notamment celles impliquant un correspondant qui se fait passer pour un proche de la personne contactée, qu’il manipule pour lui soutirer de l’argent. Sont également citées « les fuites d’informations personnelles à la suite d’un accès non autorisé » (58,3 %).

Par ailleurs, la raison que les sondés ont donnée en majorité pour expliquer qu’ils se sentent moins en sécurité était le fait de « voir de plus en plus d’informations sur les crimes à la télévision et dans les journaux » (73,7 %), puis « sur les sites d’informations en ligne » (58,3 %). Enfin, 14,2 % des personnes ont déclaré qu’elles-mêmes, leurs amis ou connaissances, « avaient été ou failli être victime d’un crime ».

(Photo de titre : Pixta)