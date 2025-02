Les pays fournisseurs de GNL au Japon : Donald Trump veut augmenter les exportations vers l’Archipel

Japan Data

L’Australie est actuellement le premier pays fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) au Japon, suivie de la Malaisie et de la Russie. Mais il se peut que la part des États-Unis augmente, après que le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru a rencontré le président américain Donald Trump le 7 février.

Lors de son tout premier entretien avec Donald Trump le 7 février à la Maison Blanche, Ishiba Shigeru a accepté d’augmenter les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) dans son pays. Cette décision reflète à la fois la volonté des États-Unis de réduire leur déficit avec le Japon et le souhait de celui-ci de s’assurer d’un approvisionnement stable en énergie.

Le Japon a commencé à importer du GNL en 1969, à travers une cargaison en provenance de l’Alaska vers un terminal de la compagnie Tokyo Gas à Yokohama. L’année suivante, également à Yokohama, la compagnie d’électricité de Tokyo (TEPCO) a exploité la première centrale thermique au monde utilisant uniquement du GNL.

L’Archipel a diversifié son approvisionnement, en l’important d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient à mesure que la consommation augmentait. Au cours de l’exercice 2014, le GNL représentait 24,5 % de son énergie primaire.

Dans les années 1990, l’Indonésie était le plus grand fournisseur de GNL au Japon. Les exportations ont néanmoins chuté à la suite de la croissance économique du pays, qui a stimulé la demande intérieure, et ces dernières années, ce sont finalement la Malaisie et l’Australie qui ont pris la relève pour approvisionner le Japon.

Le développement de techniques d’extraction du gaz de schiste à partir de formations rocheuses sédimentaires souterraines depuis le début des années 2000 a renforcé la production commerciale dans le monde entier, avec l’Amérique du Nord en tête. Les États-Unis sont devenus l’un des principaux exportateurs de gaz et, en 2018, Tokyo Gas a conclu un contrat à long terme pour importer du gaz de schiste américain.

Durant l’exercice 2023 (avril 2023-mars 2024), le Japon a importé 64,9 millions de tonnes de GNL, avec comme principaux fournisseurs l’Australie (26,6 millions de tonnes, 41,1 %), la Malaisie (10,2 millions de tonnes, 15,8 %), et la Russie (6,3 millions de tonnes, 9,7 %). Si les États-Unis arrivent à la suite (5,8 millions de tonnes, 9,0 %), la quantité de GNL exportée devrait augmenter dans les années à venir.

