Nouveau record du nombre de travailleurs étrangers au Japon en 2024

Japan Data

Alors que le Japon est en pleine pénurie de main-d'œuvre, le nombre de travailleurs étrangers a atteint un record de 2,3 millions de personnes en 2024. Voyons l’évolution des chiffres, ainsi que les secteurs et les nationalités les plus concernés.

Un rapport du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales indique qu’au 31 octobre 2024, le nombre de travailleurs étrangers au Japon a atteint un record de 2,3 millions de perspnnes, soit 12,4 % de plus que l’année précédente. Ce chiffre refléte ainsi la pénurie de main-d’œuvre en cours dans l’Archipel.

Par nationalité, ce sont les Vietnamiens qui composent la plus importante proportion de travailleurs, avec 570 000 personnes (soit 24,8 % du total). Ils sont suivis par les Chinois (400 000, incluant Hong Kong et Macao), et les Philippins (240 000). Les trois pays qui ont connu la plus grande hausse du nombre de travailleurs au Japon sont le Myanmar (+ 61,0 %), l’Indonésie (+ 39,5 %) et le Sri Lanka (+ 33,7 %).

Par industrie, plus d’un quart des travailleurs étrangers occupent un poste dans le secteur manufacturier (26,0 % du total), devant les services (15,4 %) et le commerce de détail et de gros (13,0 %). Le secteur qui a connu la plus grande augmentation de son nombre de travailleurs étrangers par rapport à l’année précédente est le médical et social (28,1 %), le BTP (22,7 %) et les services hôteliers et de restauration (16,9 %).

Parmi les 47 préfectures du Japon, les trois ayant le plus de travailleurs étrangers sont Tokyo (25,4 % du total), Aichi (10,0 %) et Osaka (7,6 %).

Quant à la répartition par visa, le nombre d’étrangers dotés d’un statut de « professionnel / travailleur qualifié » a augmenté de 20,6 % par rapport à 2023, avec un chiffre de 720 000 personnes. Il s’agit d’une catégorie incluant entre autres des professions telles que médecin, avocat, ingénieur et soignant. Par ailleurs, il y a 630 000 personnes ayant le statut de « résident permanent » ou de conjoint d’une personne de nationalité japonaise.

Comme le Japon, la Corée du Sud et Taïwan acceptent également des travailleurs étrangers pour faire face à leurs pénuries de main-d'œuvre respectives, de sorte que la concurrence mondiale pour les ressources humaines s’intensifie. Selon un fonctionnaire du ministère, les raisons pour lesquelles les travailleurs étrangers sont attirés par le Japon sont notamment « son système d’acceptation des travailleurs et la sécurité publique du pays ».

(Photo de titre : Pixta)