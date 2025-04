Une amélioration de l’image de la Chine et de la Corée du Sud auprès des Japonais

Japan Data

Selon une enquête réalisée en 2024 par le Bureau du cabinet, les Japonais ont une meilleure opinion de la Chine et de la Corée du Sud que l’année précédente, alors que celle envers la Russie stagne à un niveau faible. La question a également été posée sur la pertinence ou non de la participation du Japon au maintien de la paix dans le monde.

Selon une enquête publique sur les affaires étrangères menée par le Bureau du cabinet japonais, le pourcentage de personnes interrogées ayant un sentiment « amical » ou « plutôt amical » à l’égard de la Chine a augmenté de 2 points par rapport à l’année précédente, pour atteindre 14,7 %. Pour la Corée du Sud, l’augmentation est de 3,5 points et atteint 56,3 %. C’est auprès de la jeune génération que la Corée du Sud recueille le plus d’avis favorables, avec 72,6 % des personnes âgées de 18 à 28 ans.

Le pourcentage de répondants pour qui les relations avec la Chine sont « bonnes » ou « plutôt bonnes » a augmenté pour atteindre 8,8 % (+ 3,2 points). Il est également en hausse pour la Corée du Sud et s’élève à 51,2 % (+ 5,1 points), montrant clairement une vision plus positive des relations.

C’est à l’égard des États-Unis et de l’Australie que les opinions sont les plus favorables ; respectivement 84,9 % et 76,0 %. Pour la Russie, ce pourcentage n’a guère évolué par rapport à l’enquête précédente, stagnant à 5 %, bien moindre par rapport aux années 2010, où il était de 20 %, époque à laquelle le Premier ministre Abe Shinzô a rencontré le président Vladimir Poutine à de nombreuses reprises. Ce chiffre a fortement baissé après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Ce sondage a été mené par voie postale entre le 17 octobre et le 24 novembre 2024, ciblant 3 000 personnes âgées de 18 ans et plus dans tout le pays. 57,8 % y ont répondu, soit 1 734 personnes.

La question de la réforme des Nations Unies a également été posée. 89,3 % des personnes interrogées se disaient favorables à l’adhésion du Japon en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, 8,5 % s’y opposaient. S’agissant du rôle du Japon dans le maintien de la paix, les secours en cas de catastrophe, la surveillance des élections entre autres contributions aux ressources humaines mondiales, 19 % des personnes interrogées pensent que l’Archipel devrait adopter une approche plus proactive, 4,3 points de moins par rapport à l’enquête de l’année dernière. 65,7 % sont au contraire favorables au maintien du niveau actuel de participation, 1,3 point de plus que l’année précédente.

(Photo de titre : ouverture du Festival d’échange Japon-Corée au Parc olympique de Komazawa à Setagaya, Tokyo, le 28 septembre 2024. © Jiji)