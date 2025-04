La peine de mort : toujours un fort soutien de l’opinion publique japonaise

Japan Data

Un sondage réalisé tous les cinq ans au Japon montre une fois encore un soutien massif à la peine de mort, plus de 80 % des personnes interrogées estimant qu’elle constitue un élément nécessaire du système judiciaire japonais.

Dans une récente enquête d’opinion menée par le Bureau du cabinet au sujet de la peine de mort au Japon, 16,5 % des répondants se sont prononcés en faveur de son abolition, tandis que 83,1 % ont déclaré qu’elle était « nécessaire ».

L’enquête a été conduite à l’automne 2024 auprès de 3 000 personnes âgées de 18 ans et plus. Habituellement réalisée sous forme d’entretiens, elle a cette fois pris la forme d’un questionnaire envoyé par voie postale, ce qui empêche toute comparaison directe avec les précédentes éditions. Néanmoins, la tendance reste stable : pour la cinquième enquête consécutive, plus de 80 % des sondés estiment que la peine capitale est inévitable. Le gouvernement maintient de longue date que tant que la majorité de la population soutient la peine de mort pour les crimes particulièrement violents et cruels, il n’y a pas lieu d’envisager son abolition. Cette position est toutefois critiquée : certains soulignent que la question posée n’étant pas « Faut-il l’abolir ou la maintenir ? », mais « Faut-il l’abolir ou est-elle inévitable ? », sa tournure orienterait les réponses en faveur du statu quo.

Parmi ceux qui souhaitent l’abolition de la peine de mort, la raison la plus fréquemment citée (71,0 %) est le risque d’erreur judiciaire. Ce chiffre est le plus élevé depuis la première édition du sondage en 1994, et semble fortement influencé par l’affaire très médiatisée de Hakamata Iwao, acquitté en septembre 2024 lors d’un nouveau procès après avoir passé plusieurs décennies dans le couloir de la mort.

À l’inverse, chez les personnes jugeant la peine de mort inévitable, la principale motivation évoquée (62,2 %) est la nécessité de tenir compte des sentiments des victimes et de leurs proches. Vient ensuite (55,5 %) l’idée selon laquelle « quiconque ôte la vie devrait payer de sa propre vie ».

Lorsqu’on leur a demandé si la peine de mort devait être conservée ou abolie dans l’hypothèse où le Japon instaurerait une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible (sans possibilité de libération conditionnelle), 37,5 % des répondants se sont prononcés pour l’abolition, contre 61,8 % pour le maintien.

L’enquête a été menée par courrier entre le 24 octobre et le 1er décembre 2024, auprès d’un échantillon de 3 000 personnes âgées de 18 ans ou plus. Le taux de réponses valides s’est établi à 60,5 %.

(Photo de titre : Pixta)