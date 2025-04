Croisière vers le Japon : le nombre de touristes internationaux a quadruplé

Japan Data

Les croisières au Japon ont repris de plus belle en 2024, avec un nombre de touristes internationaux arrivant par navire qui a quadruplé par rapport à l’année précédente.

En 2024, le nombre d’escales de navires de croisière au Japon a atteint 2 479 selon le ministère du Territoire, des Infrastructures et du Transport, soit 85 % du chiffre record de 2 930 atteint en 2018. Le nombre de visiteurs étrangers qui sont entrés sur le territoire nippon par ce biais a quadruplé par rapport à l’année précédente, passant de 356 000 à 1 438 000. Ce chiffre correspond par ailleurs à 57 % du record de 2017, qui était de 2 529 000.

Parmi le nombre d’escales de navires de croisière, 1 923 concernaient des bateaux basés à l’étranger, contre 556 basés sur l’Archipel. Le port le plus fréquenté a été Hakata (204), suivi de Naha (175), Nagasaki (160), Yokohama (147) et Ishigaki (120).

Le nombre de touristes venus au Japon à bord d’un bateau de croisière a été très important entre 2015 et 2017 en raison d’une demande accrue de la Chine, et beaucoup de leurs navires ont fait escale dans des ports de l’île de Kyûshû et Okinawa. Mais la pandémie a mis un frein à cette industrie : les croisières ont été entièrement suspendues à partir de mars 2020 et n’ont reprises qu’en 2023.

Les données du ministère montrent qu’avant la crise sanitaire, le nombre de touristes arrivés au Japon en navire de croisière chinois représentait plus de 80 % du total. En 2024, ils étaient 951 000, soit 44 % du record de 2017, qui était de 2 173 000.

Parmi les 1 923 escales de navires basés à l’étranger, 1 099 (57 %) concernaient les croisières de première classe, alors que 824 étaient des croisières « économiques », témoignant ainsi d’une tendance plus prononcée aux voyages haut de gamme qu’avant la pandémie.

Afin de redynamiser le marché nippon des croisières, le gouvernement s’était fixé pour 2025 l’objectif d’atteindre les 2,5 millions de passagers en visite en Japon, et de dépasser les 2 000 escales dans plus de 100 ports du pays.

(Photo de titre : Pixta)