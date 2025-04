Les casinos en ligne au Japon : plus de 3 millions de joueurs malgré l’illégalité

Japan Data

La loi japonaise n’autorise pas les jeux d’argent en ligne. Pourtant, beaucoup continuent de se rendre sur des sites de casinos basés en dehors de l’Archipel.

Selon une étude menée par l’Agence de la police nationale sur la fréquentation des casinos en ligne, 3,45 % de la population totale (soit environ 3,4 millions d’individus) ont utilisé au moins une fois un casino en ligne exploité à l’étranger. 2,02 % (soit près de 2 millions d’individus) le font actuellement. Chaque année, les sommes pariées s’élèvent à environ 630 000 yens par personne (3 900 euros), pour un total de quelque 1 024 milliards de yens (6,3 milliards d’euros).

L’étude s’appuyait sur une enquête réalisée entre juillet et octobre 2024. 27 145 personnes au Japon y ont répondu, âgées de 15 à 79 ans.

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base de données émanant de l’Agence nationale de la police.

Au sein de l’échantillon de 500 personnes ayant déjà fréquenté un casino en ligne, on constate que les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes : 338 (67,6 %) contre 162 (32,4 %). Par tranche d’âge, 30,0 % avaient entre 20 et 29 ans, et 28,8 % avaient entre 30 et 39 ans, totalisant ainsi près de 60 % du total.

La somme d’argent la plus fréquemment pariée quotidiennement est comprise entre 5 000 et 10 000 yens (17,6 % des utilisateurs), suivie de la somme entre 10 000 et 30 000 yens (16,8 %).

Par tranche d’âge, chez les adolescents, le montant le plus fréquemment parié quotidiennement est compris entre 1 000 et 3 000 yens (27,8 %), chez les quadragénaires, cette somme se situe entre 5 000 et 10 000 yens (21,4 %) et chez les quinquagénaires entre 10 000 et 30 000 yens (23,1 %). Les sommes sont beaucoup moins élevées chez les personnes plus âgées ; le montant le plus fréquemment parié par les sexagénaires était inférieur à 500 yens (25,0 %).

S’agissant des gains élevés engrangés quotidiennement, la réponse la plus fréquemment donnée était de 10 000 à 30 000 yens, pour 16,6 % des personnes interrogées, suivie de 5 000 à 10 000 yens, par 15,6 % d’entre elles.

Pour ce qui est des sommes perdues en une journée, la réponse la plus fréquemment donnée était entre 10 000 à 30 000 yens (15,8 %), suivie de 3 000 à 5 000 yens (15,0 %).

46,2 % des personnes interrogées ont contracté des prêts auprès de sociétés de crédit à la consommation ou emprunté de l’argent à leur famille, leurs amis ou leurs connaissances pour s’adonner à des paris. À noter que les emprunts sont particulièrement fréquents chez les adolescents (61,1 %).

Pour ce qui est des casinos en ligne, 56,5 % savaient que leur utilisation était illégale au Japon, 39,8 % l’ignoraient, montrant qu’un grand nombre de personnes jouent aux casinos en ligne sans être suffisamment informées du cadre juridique en vigueur.

L’Agence nationale de la police a constaté que parmi les 40 casinos en ligne opérant à l’étranger et accessibles depuis le Japon, 20 dépendaient de l’Archipel pour plus de 90 % de leur trafic. Les exemples les plus notables étant Vera & John Casino (96,18 %) et Yuugado (99,66 %). Un grand nombre de ces sites proposent des versions d’abord gratuites pour attirer de nouveaux utilisateurs, lesquels sont ensuite encouragés à acheter la version payante. De nombreuses stratégies de publicité en ligne cherchent à attirer de nouveaux utilisateurs.

(Photo de titre : Pixta)