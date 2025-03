Floraison des cerisiers : la carte mise à jour des prévisions pour 2025

Japan Data

La carte 2025 de la floraison des cerisiers dans l’Archipel a été mise à jour.

Le 13 mars, la Japan Meteorological Corporation (JMC), une société privée prestataire de prévisions météorologiques, a mis à jour sa carte 2025 des prévisions de la floraison des cerisiers. Les températures assez élevées en octobre-novembre 2024 ont engendré un retard dans la dormance des bourgeons, entraînant ainsi une floraison légèrement plus tardive que la normale dans l’ouest du Japon. L’épanouissement des sakura dans l’est du Japon sera égale ou légèrement supérieure à la normale.

La JMC prévoit que les cerisiers seront en fleur à Tokyo et à Kôchi à partir du 26 mars, puis cela concernera les îles de Kyûshû et Shikoku. Le phénomène se poursuivra sur la côte est en passant par Osaka et Nagoya, puis continuera jusqu’aux régions du Hokuriku (côte centre-ouest) et du Tôhoku (nord-est) au cours du mois d’avril, avant d’atteindre l’île septentrionale de Hokkaidô, où il sera possible d’admirer les arbres de la ville de Sapporo vers 27 avril, à l’approche de la période des congés nationaux de la Golden Week.

La JMC effectue ses prévisions sur la base des cerisiers de la variété Somei Yoshino dans environ 1 000 points d’observation disséminés sur l’ensemble du pays, en utilisant une équation complexe tenant compte de facteurs comme les températures pendant les périodes de dormance et de croissance. Vous pouvez consulter les mises à jour sur la floraison des différentes zones sur le site internet Otenki Navigator (en japonais uniquement).

(Voir également notre série tout plein d’articles : Voyage à travers les cerisiers du Japon)

(Photo de titre : Pixta)