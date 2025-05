Japan Data

Utiliser le nom de jeune fille sur son lieu de travail : la majorité des entreprises japonaises y est favorable

Les couples mariés japonais doivent légalement partager le même nom de famille. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour modifier ce système, et aujourd’hui, la majorité des entreprises autorise leurs employées à utiliser leur nom de jeune fille sur le lieu de travail.

