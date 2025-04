Évolution du nombre de réfugiés au Japon : 190 personnes acceptées en 2024

Japan Data

Sur les quelque 12 000 personnes ayant demandé un statut de réfugié au Japon en 2024, 190 ont pu l’obtenir. Le chiffre est en baisse de 37 % par rapport à l’année précédente.

L’Agence de l’Immigration a annoncé que le Japon avait octroyé en 2024 un statut de réfugié à 190 personnes, soit un nombre en baisse de 37,3 % par rapport à l’année précédente.

Il y a eu 12 373 individus de 92 pays étrangers qui ont demandé un visa de réfugié (- 10,5 % par rapport à 2023). Les pays plus concernés étaient le Sri Lanka (19,8 % du total), la Thaïlande (17,2 %), la Turquie (9.9%), l’Inde (7,7 %) et le Pakistan (5,7 %). Il y avait eu 184 personnes de nationalité thaïlandaise demandant un visa en 2023, mais le nombre s’est haussé à 2 128 en 2024.

Par nationalité, ce sont les Afghans qui ont été acceptés en plus grand nombre (102), suivis des Birmans (36), des Yéménites (18), des Palestiniens (8) et des Chinois (5). La raison principale qui a mené à l’octroi d’un statut de réfugié était les opinions politiques (177). Il a également été question de race (6) et de religion (4).

Il y a par ailleurs 1 616 individus qui n’ont pas été reconnus comme réfugiés mais accueillis malgré tout pour des raisons humanitaires. Le statut de « Personne éligible à une protection complémentaire » a été établi en décembre 2023 et il peut être appliqué à des étrangers qui ont évacué les conflits. Leurs droits sont identiques à ceux des réfugiés officiels. 1 613 étaient des Ukrainiens.

