Pâtissier et policier au top : le classement des métiers de rêve des enfants japonais

Une enquête annuelle tente de découvrir quels sont les métiers que les petits japonais désirent effectuer quand ils seront grands.

Un sondage sur le métier de rêve des enfants japonais, mené auprès de 4 000 élèves de CP, a montré que « pâtissier / boulanger » était la profession la plus citée dans le classement général (11,7 %). Elle est suivie de « officier de police » (10,5 %), qui semble de plus en plus populaire ces dernières années à la fois chez les garçons que chez les filles. Le métier de « pompier / urgentiste » est également en hausse depuis le classement de 2005.

Classement général des métiers de rêve des écoliers en CP

2025 2005 1 Pâtissier / boulanger Sportif de haut niveau 2 Officier de police Pâtissier / boulanger 3 Sportif de haut niveau Fleuriste 4 Pompier / Urgentiste Infirmière 5 Célébrité / Chanteur / Mannequin Conducteur (train, bus...) 6 Star de la télé / Personnage d’anime Professeur 7 Conducteur (train, bus...) Célébrité / Chanteur / Mannequin 8 Puéricultrice Officier de police 9 Médecin Médecin 10 Youtubeur Charpentier / Artisan

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

Chez les filles, « pâtissier / boulanger » était la profession la plus citée, et ce pour la 27e année consécutive. Notons que « officier de police » est en cinquième position, et qu’il figure ainsi dans le top 10 pour la 11e année de suite.

Chez les garçons, « officier de police » arrive en premier (16,1 %), suivi de « sportif de haut niveau » (15,4 %) puis de « pompier / urgentiste ».

Filles en CP

2025 2005 1 Pâtissier / Boulanger Pâtissier / Boulanger 2 Célébrité / Chanteur / Mannequin Fleuriste 3 Puéricultrice Infirmière 4 Marchand de glace Professeur 5 Officier de police Puéricultrice 6 Professeur Célébrité / Chanteur / Mannequin 7 Fleuriste Médecin 8 Infirmière Sportif de haut niveau 9 Médecin Esthéticienne 10 Star de la télé / Personnage d’anime Auto-entrepreneur

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

Garçons en CP

2025 2005 1 Officier de police Sportif de haut niveau 2 Sportif de haut niveau Conducteur (train, bus...) 3 Pompier / Urgentiste Officier de police 4 Conducteur (train, bus...) Pompier / Urgentiste 5 Youtubeur Charpentier / Artisan 6 Chercheur Pâtissier / Boulanger 7 Star de la télé / Personnage d’anime Auto-entrepreneur 8 Pâtissier / Boulanger Pilote 9 Charpentier / Artisan Star de la télé / Personnage d’anime 10 Médecin Chercheur

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

Les parents également ont été interrogés : quel métier souhaitez-vous pour votre enfant ? Après 27 ans à la première place, « infirmière » est arrivée en deuxième (13,3 %) pour les parents des filles, préférant « fonctionnaire » (13,9 %). Les professions liées à la santé ont été souvent citées.

Les parents des garçons semblent donner priorité à la stabilité. Ainsi, « fonctionnaire » (20,4 %) et « employé d’entreprise » (11,8 %) occupent les deux premières positions pour la 5e année consécutive.

Métiers que les parents souhaitent pour leurs filles en CP

2025 2005 1 Fonctionnaire Infirmière 2 Infirmière Fonctionnaire 3 Employée d’entreprise Puéricultrice 4 Professionnelle de santé Professeure 5 Médecin Médecin 6 Pharmacienne Pharmacienne 7 Professeure Employée d’entreprise 8 Puéricultrice Hôtesse de l’air 9 Pâtissière / Boulangère Célébrité / Chanteuse / Mannequin 10 Célébrité / Chanteuse / Mannequin Esthéticienne / Professeure de musique

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

Métiers que les parents souhaitent pour leurs garçons en CP

2025 2005 1 Fonctionnaire Fonctionnaire 2 Employé d’entreprise Sportif de haut niveau 3 Sportif de haut niveau Médecin 4 Médecin Employé d’entreprise 5 Ingénieur Ingénieur 6 Officier de police Pompier / Urgentiste 7 Chercheur Architecte 8 Pompier / Urgentiste Charpentier / Artisan 9 Architecte Pilote 10 Professionnel de santé Professeur

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du sondage annuel de Kuraray.

(Photo de titre : Pixta)