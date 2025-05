Japan Data

Crime organisé au Japon : baisse du nombre de yakuza, place aux « tokuryû »

Les grands syndicats du crime japonais, comme le Yamaguchi-gumi, voient leur nombre de membres chuter d’année en année, tandis que de nouveaux groupes plus fluides et anonymes, appelés tokuryû, émergent en faisant parler d’eux via des activités frauduleuses et des recrutements en ligne.

