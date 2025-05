Le montant du patrimoine personnel des députés japonais

Japan Data

Le rapport sur le patrimoine des 465 membres de la Chambre basse du parlement japonais montre que l’ancien Premier ministre Aso Tarô, 84 ans, est le plus riche d’entre eux.

Le rapport sur le patrimoine personnel des députés est publié chaque année par la chambre des Conseillers (Chambre haute) et la chambre des Représentants (Chambre basse), qui composent le parlement japonais.

Le montant moyen du patrimoine des 465 membres de la Chambre des représentants est de 26,69 millions de yens (environ 165 000 euros), qui est le chiffre le plus bas enregistré depuis 1993. Cette baisse reflète apparemment les départs à la retraite ou les défaites électorales des principaux détenteurs d’actifs après le scrutin du 27 octobre dernier. Les nouveaux législateurs élus l’année dernière ont également contribué à cette baisse.

(Le patrimoine personnel moyen a été calculé comme le total combiné des actifs financiers et immobiliers ; les automobiles, les abonnements à des clubs de golf et les actions ont également été révélés mais n’ont pas été inclus dans le calcul monétaire. Les comptes en banque courants, l’épargne et les cryptomonnaies ne sont pas inclus)

Plus de la moitié des 465 députés possédaient moins de 10 millions de yens de patrimoine (61 000 euros), avec environ 20 % déclarant en avoir aucun. Parmi ces derniers, Koizumi Shinjirô, le fils de l’ancien Premier ministre Koizumi Junichirô, mais aussi Katô Ayuko, la fille de l’ancien Secrétaire général du cabinet Katô Kôichi, ainsi que Kawamura Takashi, l’actuel chef du Parti conservateur du Japon.

La personne possédant le patrimoine le plus important est l’ancien Premier ministre Aso Tarô, 84 ans, du Parti libéral-démocrate (PLD), avec 601,53 millions de yens (3,7 millions d’euros). Il est suivi de près par Aisawa Ichirô, également du PLD, avec 601,3 millions de yens. Au total, 22 députés, principalement issus du PLD, ont déclaré un patrimoine supérieur à 100 millions de yens. Saitô Tetsuo, le chef du parti Kômeitô, allié du pouvoir, possède un patrimoine à hauteur de 220,4 millions de yens, alors que celui du Premier ministre Ishiba Shigeru est de 15,6 millions de yens (96 000 euros), soit en dessous de la moyenne.

Ce système de transparence du patrimoine personnel existe depuis 1993. Il couvre les actifs enregistrés au nom d’un individu à la date de l’élection. Ceux enregistrés au nom des membres de la famille ne sont pas soumis à déclaration, et des inquiétudes ont été exprimées quant à d’éventuelles lacunes. Étant donné que les informations ne sont pas divulguées en ligne, le seul moyen d’accéder aux données originales est de consulter la liste affichée dans les bureaux des membres de la Diète. Il est interdit de copier ou de photographier ces documents.

Les informations de cet article sont basées sur les listes de patrimoine des députés de la Chambre des représentants qui ont été publiées dans les journaux japonais à la date du 8 avril 2025.

(Photo de titre : Pixta)