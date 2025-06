Les agences de démission de plus en plus sollicitées au Japon

Japan Data

Alors qu’il devient de plus en plus commun de changer d’emploi au Japon, le recours aux services d’agences de démission suscite lui aussi un intérêt croissant.

En février 2025, la société immobilière FJ Next Holdings, basée à Tokyo, a mené une étude en ligne auprès de 400 employés d’entreprise âgés entre 20 et 39 ans, vivant seuls dans l’agglomération de Tokyo (préfectures de Tokyo, Saitama, Chiba et Kanagawa). Ils ont notamment été interrogés sur leur intérêt pour les agences de démission, lesquelles prennent en charge les procédures liées à l’arrêt d’une période d’emploi, sur décision de l’employé de l’entreprise lui-même. Les services de ces agences permettraient d’éviter certains problèmes.

Dans l’ensemble, 6,8 % des personnes interrogées ont déclaré être « très intéressées » par les services d’une agence de démission, et 21,8 % « dans une certaine mesure », soit environ 30 % au total. Cependant, plus de 60 % des personnes ont confié être « satisfaites de leur emploi actuel », ce pourcentage étant légèrement supérieur chez les femmes (67 %) que chez les hommes (62,5 %).

Cette étude s’est également intéressée aux raisons qui poussent un employé à changer de travail. Jusqu’à trois réponses étaient possibles. « Obtenir un salaire plus élevé » était la réponse la plus fréquemment donnée (64,5 %), suivi de « améliorer ses compétences » (38,3 %) et de « améliorer son équilibre travail / vie privée » (27,3 %). Par ailleurs, 38,3 % des personnes interrogées ont confié ne jamais avoir changé d’emploi. Les autres ont déclaré l’avoir fait au moins une fois, dont plus de 30 % au moins deux fois. Pour la société FJ Next Holdings, « changer d’emploi est devenu normal à l’époque actuelle ».

(Photo de titre : Pixta)