« Idol », de Yoasobi, encore au top des chansons japonaises les plus rentables

Pour la deuxième année consécutive, le tube « Idol », du groupe Yoasobi, a été le titre qui a généré le plus de droits d’auteur en 2024.

Selon la Société japonaise des droits des auteurs, des compositeurs et des éditeurs (JASRAC), « Idol », de Yoasobi, est le titre ayant généré les redevances les plus importantes, et ce pour la deuxième année consécutive. Ce morceau sorti en avril 2023 et écrit par Ayase, qui forme avec Ikura le duo Yoasobi, est le thème d’ouverture de l’anime Oshi no Ko. Il a par ailleurs atteint 900 millions de de vues au Japon.

En deuxième position figure la chanson « Bling-Bang-Bang-Born », de Creepy Nuts, suivie de « Show », de l’artiste Ado.

Top 10 des chansons japonaises qui ont rapporté les droits d’auteur les plus élevés

Chanson Artiste 1 « Idol » Yoasobi 2 « Bling-Bang-Bang-Born » Creepy Nuts 3 « Show » Ado 4 « Kawa no nagare no yô ni » (Comme le cours d’une rivière) Misora Hibari 5 « Tensai bakabon » (Génie Bakabon) Idol Four 6 « Toshishita no otoko no ko » (Un garçon plus jeune) Candies 7 L’hymne officiel de la Ligue majeure de baseball Kawase Mikihiko et Satô Yôko 8 Bande originale instrumentale de One Piece Tanaka Kôhei 9 « Genki o dashite » (Ressaisis-toi) Takeuchi Mariya 10 « Specialz » King Gnu



(de gauche à droite) « Bling-Bang-Bang-Born », de Creepy Nuts (© Sony Music Labels Inc.), et « Show », de l’artiste Ado. (© Universal Music)

Le montant total des droits d’auteur engendré pour l’année fiscale 2024 (avril 2024-mars 2025) a augmenté de 5,4 % par rapport à l’exercice précédent, pour s’établir à 144,5 milliards de yens (883 millions d’euros), un record.

Le streaming interactif, notamment les services d’abonnement musicaux et YouTube, explique principalement cette embellie, avec une hausse de 15,7 % par rapport à la même période l’année précédente, soit 56,4 milliards de yens (345 millions d’euros). Ces chiffres ne cessent d’augmenter depuis 2015 mais la pandémie de coronavirus a exacerbé davantage encore cette tendance. En effet, de nombreuses personnes, auto-confinées chez elles, se sont adonnées à des activités en ligne, faisant monter en flèche le nombre de services d’abonnement et de vidéo en streaming. Les recettes issues des spectacles, tels que les concerts, ne sont pas en reste non plus, avec une augmentation de près de 9,7 %, pour s’établir à environ 26,0 milliards de yens (159 millions d’euros), notamment en raison d’un nombre plus élevé d’événements organisés.

(Photo de titre : de gauche à droite, la pochette de « Idol » © Akasaka Aka, Yokoyari Mengo/Shûeisha, Comité de production de Oshi no Ko], et Ayase, du duo Yoasobi [avec l’aimable autorisation de la JASRAC])