Le nombre d’étudiants étrangers au Japon : un nouveau record atteint

En 2024, le Japon comptait 330 000 étudiants étrangers. Une grande majorité d’entre eux étaient originaires de pays asiatiques.

Une destination prisée par les jeunes

Selon une étude réalisée par la Japan Student Services Organization (JASSO), une agence administrative indépendante, en date du 1er mai 2024, le Japon accueillait 336 708 étudiants étrangers, soit 21 % de plus que l’année précédente. Ce chiffre était supérieur à celui enregistré en 2019, avant la pandémie de coronavirus, établissant un nouveau record. La faiblesse du yen notamment pourrait expliquer cette augmentation.

Le nombre d’étudiants étrangers est en constante augmentation depuis 2013. Il a atteint 312 000 en 2019. Après avoir chuté pendant la pandémie, ces chiffres ont à nouveau augmenté en 2023. En 2024, un nombre record de 107 241 étudiants étaient inscrits dans des écoles de langue. 229 467 dans les établissements d’enseignement supérieur, dont 91 192 en licence dans des universités, des collèges pré-universitaires ou des écoles professionnelles supérieures (kôtô senmon gakkô). 76 402 étaient inscrits dans des écoles professionnelles (senmon gakkô). Par ailleurs, 58 215 étaient inscrits en troisième cycle.

311 566 étudiants, soit pas moins de 92,5 % du total, étaient originaires de pays asiatiques. Seulement 4 % venaient d’Europe (13 312) et 1,3 % d’Amérique du Nord (4 516).

Les étudiants chinois étaient de loin les plus nombreux, représentant 36,7 % du total, soit 123 485 étudiants. Ensuite, venaient les étudiants originaires du Népal, avec 19,2 % (64 816), du Vietnam, avec 12 % (40 323), du Myanmar, avec 4,9 % (16 596), de la Corée du Sud, avec 4,3 % (14 579), du Sri Lanka, avec 3,6 % (12 269) et de Taïwan, avec 2,3 % (7 655). À noter que le nombre d’étudiants népalais a augmenté de plus de 26 000 par rapport à l’année précédente.

55,3 % des étudiants étaient des hommes et 44,6 % des femmes. C’était à l’Université Waseda que les étudiants étrangers étaient les plus nombreux (5 562), suivie de l’Université de Tokyo (4 793), de l’Université Ritsumeikan (3 258), de l’Université de Kyoto (2 791) et de l’Université Ritsumeikan Asie-Pacifique (2 776).

(Photo de titre : Pixta)