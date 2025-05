Saison des pluies au Japon : la carte et les données des précipitations

Japan Data

En dehors de l’île de Hokkaidô, au nord, le Japon subit chaque année la saison des pluies (tsuyu). Voyons la carte des prévisions et l’évolution des quantités de précipitations dans certaines régions du pays.

L’Agence météorologique du Japon a annoncé que la partie méridionale de l’île de Kyûshû (sud-ouest du pays) était entrée dans la saison des pluies le 16 mai, soit avant les îles d’Amami Ôshima (19 mai) et d’Okinawa (22 mai), ce qui est une première depuis les premières statistiques sur ce sujet en 1951. Pour les autres régions de l’Archipel (exceptée Hokkaidô), la période du tsuyu devrait arriver à partir du mois de juin.

En 2024, la saison des pluies avait été particulièrement courte, commençant environ une ou deux semaines plus tard que la normale dans la plupart des régions et s’achevant à une date similaire voire plus tôt qu’une année ordinaire.

Du nord de l’île de Kyûshû en passant par Osaka, Nagoya et jusqu’à la région de Tokyo, la saison des pluies débute en moyenne au début juin et s’achève aux environs du 20 juillet. Les précipitations durant cette période vont de 500 à 600 millimètres d’eau environ pour le nord du Kyûshû, alors qu’il tombe approximativement 300 millimètres de pluie sur les régions du Kantô-Kôshin (Tokyo et les préfectures alentours) et du Tôkai (centre).

Le graphique ci-dessous présente les précipitations moyennes annuelles pendant la saison des pluies durant les trente dernières années pour la région du Kantô-Kôshin et du Hokuriku (côte centre-ouest). Il montre clairement à quel point la quantité de pluie peut être différente d’une année à l’autre, avec des cas de « saison des pluies sèche » comme en 1990 où il n’est tombé que la moitié des précipitations par rapport à la moyenne alors qu’en 2020, au contraire, la saison des pluies a fini très tardivement, au 1er août, avec des quantités de pluie de 1,7 fois supérieures à la moyenne.

(Photo de titre : Pixta)