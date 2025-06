Ces Japonais de la métropole qui vivent encore avec leurs parents

Japan Data

Dans la capitale japonaise, un grand nombre de jeunes habitent toujours chez leurs parents. L’une des causes principales est le coût exorbitant de la vie. Mais encore ?

Difficulté de déménager

Lifull, un fournisseur de service d’information dans le secteur immobilier, a mené une étude auprès de personnes âgées entre 20 et 49 ans, nées et habitant toujours dans l’agglomération tokyoïte et les préfectures environnantes (Kanagawa, Saitama et Chiba). 26,4 % des répondants entre 30 et 40 ans vivaient encore chez leurs parents. Ce pourcentage atteignait 37,7 % chez les personnes dans la vingtaine, supérieur au nombre de personnes seules dans la même tranche d’âge.

La raison la plus fréquemment donnée à la fois par les personnes dans la vingtaine et la trentaine, respectivement 48,6 % et 47 %, étaient qu’elles souhaitent mettre de l’argent de côté. Chez les quadragénaires (36,8 %), là encore, le côté pécuniaire a été évoqué. Nombreux sont ceux qui ont confié ne pas avoir les moyens de déménager. Cette étude montre que l’argent est bel et bien le nerf de la guerre.

Parmi les personnes habitant encore chez leurs parents, 36 % ont déclaré que leur lieu de travail se trouvait à « au moins 1 heure » de chez elles. Mais nombreuses sont celles qui préfèrent tout de même continuer à vivre chez leurs parents, y voyant plus d’avantages que d’inconvénients.

