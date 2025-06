Le Keidanren a son nouveau président

Japan Data

Le Keidanren, la Fédération japonaise des entreprises, a son nouveau président en la personne de Tsutsui Yoshinobu, l’ancien président de Nippon Life Insurance. C’est la première fois qu’un dirigeant de ce groupe vient du secteur financier. Regardons le sujet de plus près.

Le 29 mai 2025, Tsutsui Yoshinobu, l’ancien président de Nippon Life Insurance, la plus grande compagnie d’assurance-vie du Japon, a été nommé à la tête de la Keidanren, la Fédération japonaise des entreprises.

Le président de la Keidanren exerce deux mandats sur une période de quatre ans. Si ce poste n’a plus autant d’influence que pendant la période de forte croissance économique du Japon, lorsque le président était considéré comme le leader des grandes entreprises japonaises, il continue d’exercer un certain poids sur la politique nationale en représentant les intérêts des industries et en servant d’avocat à l’opinion publique.

Tsutsui est le premier dirigeant de la Keidanren à être issu du monde de la finance, contrairement à la règle non écrite qui veut que le président soit issu du secteur industriel. Il est également le premier président à ne pas venir d’une société cotée en bourse. Nippon Life Insurance, fondée en 1889, est une société mutuelle (sôgô kaisha), c’est-à-dire qu’elle est détenue par ses assurés et non par des actionnaires.

Tsutsui est devenu président de Nippon Life Insurance en 2011, où il a supervisé l’acquisition de Mitsui Life Insurance (aujourd’hui Taiju Life Insurance) en 2015 et renforcé la base de revenus de la société. Il en a été nommé président en avril 2018 puis est devenu vice-président de la Keidanren en 2023. Il a également été nommé président inaugural de l’Agence d’accélération de la transformation verte (GX) en juillet 2024, qui a été créée par le gouvernement pour faire avancer la décarbonisation.

La Keidanren a pris le nom officiel de Nippon Keidanren en 2002, après sa fusion avec la Nikkeiren, la Fédération japonaise des associations d’employeurs. Mais l’usage courant a conservé le terme de Keidanren aujourd’hui.

Les présidents successifs de la Keidanren

Keidanren

1 Ishikawa Ichirô (Nissan Chemical Industries)

1948–56 2 Ishizaka Taizô (Toshiba Shibaura)

1956–68 3 Uemura Kôgorô (Secrétariat du Keidanren)

1968–74 4 Dokô Toshio (Toshiba Shibaura)

1974–80 5 Inayama Yoshihiro (Nippon Steel)

1980–86 6 Saitô Eishirô (Nippon Steel)

1986–90 7 Hiraiwa Gaishi (TEPCO)

1990–94 8 Toyoda Shôichirô (Toyota)

1994–98 9 Imai Takashi (Nippon Steel)

1998–2002

Nippon Keidanren (depuis 2002)

10 Okuda Hiroshi (Toyota)

2002–06 11 Mitarai Fujio (Canon)

2006–10 12 Yonekura Hiromasa (Sumitomo Chemical)

2010–14 13 Sakakibara Sadayuki (Toray)

2014–18 14 Nakanishi Hiroaki (Hitachi)

2018–21 15 Tokura Masakazu (Sumitomo Chemical)

2021–25 16 Tsutsui Yoshinobu (Nippon Life Insurance)

2025–

(Photo de titre : Tsutsui Yoshinobu [gauche] serre la main de son prédécesseur Tokura Masakazu, le 25 mars 2025. Kyôdô)