Faire ses devoirs avec l’intelligence artificielle : beaucoup d’écoles japonaises n’ont donné aucune règle

Une enquête menée auprès d’écoliers et de collégiens montre que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour les assister dans les études et les devoirs est loin d’être négligeable. Et les écoles ou les parents n’instaurent pas en général de règle particulière pour gérer cette méthode de travail.

Les élèves se servent de l’intelligence artificielle

Une enquête a montré que 84 % des écoliers de primaire et 80,4 % des collégiens ont utilisé des assistants numériques comme Alexa ou Siri (tous deux définis comme de l’intelligence artificielle). Ce sondage a été conduit par le fournisseur de services internet Nifty auprès d’enfants et d’adolescents qui ont visité leur site Nifty Kids entre mars et avril 2025. 1 430 réponses valides ont été reçues.

ChatGPT est soumis à une restriction d’âge et recquiert le besoin de l’autorisation parentale avant de créer un compte, mais 50,7 % des écoliers et 62,5 % des collégiens l’avaient déjà utilisé.

Et ont-ils déjà employé l’intelligence artificielle pour leurs études et leurs devoirs ? Les écoliers et les collégiens ont dit « oui » respectivement à 36,6 % et 44,6 %. Ils lui demandent de l’aide pour « structurer une dissertation », « demander des explications sur un problème mathématique » ou « vérifier les devoirs ». Mais si la plupart des jeunes interrogés expliquent utiliser l’IA comme un outil d’assistance, certains assument s’en être déjà servi pour « rédiger une dissertation en entier ».

Des règles ont-elles été mises en place à l’école ou à la maison lorsqu’il s’agit de se servir de l’intelligence artificielle ? À cette question, 87,5 % des sondés ont répondu « non ».

(Photo de titre : Pixta)