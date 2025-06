Les derniers chiffres d’un Japon en déclin

Japan Data

Le gouvernement a révélé le nouveau chiffre des naissances au Japon en 2024. En passant sous la barre des 700 000, celui-ci n’a jamais été aussi bas depuis les premières statistiques en 1899. La baisse naturelle de la population se poursuit en parallèle et la courbe des décès ne cesse de s’accroître. Voyons tous ces chiffres en détail.

Les statistiques démographiques (nouvelles estimations) publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales montrent qu’en 2024, il y a eu 696 061 naissances au Japon, soit 41 227 de moins que l’année précédente. Le chiffre, qui ne cesse de plonger depuis neuf années de suite, est le plus faible depuis les premières statistiques en 1899.

Concernant le taux de fécondité total (le nombre moyen d’enfants nés pendant la vie d’une femme), il est également le plus bas jamais enregistré, à 1,15 (- 0,05 point en glissement annuel). Par préfecture, Tokyo n’est qu’à 0,96 enfant par femme, Miyagi à 1,00, Hokkaidô à 1,01. Les chiffres les plus élevés se retrouvent à Okinawa (1,54), puis Fukui (1,46), Tottori, Shimane et Miyazaki (toutes à 1,43).

Notons que le nombre de mariages a augmenté pour la deuxième année consécutive (+ 10 322), atteignant 485 063, mais ce total demeure bien bas. Puisque l’attitude des Japonais envers les grossesses hors mariage est généralement négative, si ces chiffres restent faibles, le nombre de naissances ne devrait pas rebondir non plus.

Les chiffres de la démographie au Japon

2024 (estimations) 2023 (définitifs) Naissances 686 061 727 288 Taux de fécondité total 1,15 1,20 Morts 1 605 298 1 576 016 Changement naturel de population - 919 237 - 840 728 Mariages (couples) 485 063 474 741 Divorces (couples) 185 895 183 814

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des statistiques démographiques du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

En 2024, le nombre de décès annuel a atteint un record de 1 605 298. La baisse naturelle de la population (la différence entre le nombre de naissances et de décès) diminue de façon très rapide. Elle avait franchi la barre des - 600 000 pour la première fois en 2021, et trois ans plus tard, la voici à - 919 237.

Durant le premier baby boom (1947-49), juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances annuelles au Japon avait dépassé 2,5 millions, et leur total sur une année avait été de plus de 2 millions durant le deuxième baby boom (1971-74). Depuis lors, ces chiffres ont constamment décliné, sans aucune hausse lorsque les personnes nées durant le second baby boom ont atteint l’âge d’avoir des enfants, avant de passer sous le nombre de décès pour la première fois en 2007.

(Photo de titre : Pixta)