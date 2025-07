Poursuivre ou quitter son emploi pour s’occuper des enfants ? Le dilemme des parents japonais

Japan Data

Selon une étude menée auprès de parents japonais, 40 % des mères ont confié avoir envisagé de quitter leur emploi, ce pourcentage incluant celles qui ont effectivement présenté leur démission.

Continuer de travailler ou démissionner ?

Selon une étude, un grand nombre de parents japonais ont déjà envisagé de quitter leur emploi ou l’ont effectivement déjà fait. La raison : il devenait trop difficile pour eux de travailler et d’élever leurs enfants en même temps. Cette étude a été menée en février 2025 par Mynavi, un fournisseur d’informations dans le domaine de l’emploi, auprès de 800 hommes et femmes, âgés de 20 à 49 ans, employés à plein temps ou travaillant en tant que fonctionnaires, avec des enfants en bas âge qui n’ont pas encore atteint l’âge d’aller à l’école primaire.

Parmi les personnes qui ont répondu avoir déjà envisagé de quitter leur emploi ou qui l’ont effectivement fait, 41,3 % étaient des femmes avec deux enfants ou plus et 38 % avec un seul enfant. Chez les hommes respectivement, les pourcentages étaient de 33,3 % et 18 %.

Au total, 35 % des répondants ont au moins une fois envisagé de quitter leur emploi, montrant à quel point il est difficile pour des parents, hommes comme femmes, de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Interrogés sur les changements qui leur permettraient de trouver un équilibre entre leur travail et l’éducation de leurs enfants, hommes comme femmes ont répondu la même chose, à savoir être libres le week-end. Chez les femmes, la deuxième réponse la plus fréquemment donnée était d’avoir un environnement professionnel propice à la prise de congés pendant la grossesse ou pour l’éducation des enfants.

Le nombre de jours de congé maternité et paternité pris pour l’éducation des enfants était sensiblement différent chez les hommes et chez les femmes. Si 60 % des femmes étaient en mesure de prendre plus d’une année de congé maternité, environ 70 % d’entre elles ont seulement pu prendre moins de trois mois. Près de la moitié des hommes interrogés ont confié qu’ils auraient préféré prendre plus de trois de mois de congé paternité. Les résultats de cette étude montrent qu’il existe toujours un écart significatif entre l’idéal et la réalité.

Sources utilisées pour les graphiques

Étude sur l’éducation des enfants (en japonais) menée par Mynavi (2025)

(Photo de titre : Pixta)