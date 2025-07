Les tristes chiffres de la maltraitance infantile au Japon

Japan Data

Les chiffres élevés de la maltraitance infantile sont l’une réalité douloureuse de la société japonaise. De tristes records ont été atteints. Voici les données de la police.

Augmentation du nombre de cas

Selon l’Agence nationale de la police, 2 649 arrestations dans le cadre de maltraitance d’enfants ont été effectuées en 2024, soit une augmentation de 11,1 % (264 cas) par rapport à l’année précédente. Ce chiffre a par ailleurs triplé par rapport à 2015 et ses 822 cas recensés.

Parmi les cas identifiés, les plus nombreux étaient des agressions physiques avec blessures (1 029), suivis des agressions physiques sans blessures (984), des attouchements sexuels (228) et des viols (162). 32 cas correspondent à des meurtres et 38 à des tentatives de meurtre. Le père était fautif le plus souvent du temps (46,0 %), suivi de la mère (26,2 %).

Le nombre d’enfants victimes a augmenté de 285 (+ 11,8 %), à 2 700, qui est un nouveau record. 52 enfants sont morts (+ 24), et 24 d’entre eux ont été tués ou ont mis fin à leurs jours.

Un record du nombre de consultations dans les centres d’assistance pour l’enfance

Les centres d’assistance pour les enfants ont rapporté à la police 122 378 cas de maltraitance en 2024, qui est une légère baisse par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a fait savoir que durant l’exercice 2023 (avril 2023-mars 2024), les centres d’assistance pour les enfants ont effectué 225 069 consultations relatives à la maltraitance, accusant une hausse de 5,0 % (10 666) et un nouveau record.

Parmi tous ces cas, 59,8 % (134 948) concernaient des violences psychologiques, 22,9 % (51 623) des violences physiques, 16,2 % (36 465) de la négligence parentale et 1,1 % (3 473) des abus sexuels.

La mère était responsable dans 48,3 % des cas, le père dans 42,3 %, et un membre masculin de la famille dans 5,1 % des cas.

Sources utilisées pour les graphiques

Rapport sur le stalking, la violence domestique et la maltraitance infantile (en japonais) par l’Agence nationale de la police.

(Photo de titre : Pixta)