Maux de tête : un Japonais sur six résiste sans prendre de médicament

Que faire lorsqu’on a la tête dans un étau ? Les comportements semblent différents d’un pays à un autre. Selon une étude, un Japonais sur six ne prend jamais de médicaments contre les maux de tête, une proportion bien plus élevée que les autres pays interrogés.

La société pharmaceutique japonaise SSP a mené une étude sur les maux de tête causés par le changement des conditions météorologiques ou les variations de pression atmosphérique. 500 personnes y ont répondu dans chacun des pays suivants : Grande-Bretagne, Chine, Allemagne, Japon et États-Unis. 70,8 % des personnes interrogées au Japon ont dit souffrir « souvent » ou « occasionnellement » de maux de tête de ce type. Ces pourcentages étaient similaires dans les autres pays étudiés.

Devrait-on supporter les maux de tête jusqu’à un certain point sans prendre de médicament ? 78,2 % des répondants en Allemagne ont répondu « oui, tout à fait » ou « oui, plutôt ». Il s’agit du pourcentage le plus élevé parmi les pays étudiés.

Et si c’est au Japon que ce pourcentage était le plus bas, avec 59,8 %, au final cependant, 77,2 % des sondés japonais ont confié qu’ils ont plutôt tendance à ne pas prendre de médicament. Il y a donc une différence assez significative entre les paroles et les actes.

Interrogés sur le temps qu’ils attendent avant de prendre un médicament, plus de la moitié des répondants aux États-Unis ont répondu « 30 minutes maximum », une durée généralement inférieure à celle des autres pays. Par ailleurs, 17,8 % des répondants japonais ne prennent tout simplement pas de médicament, le pourcentage le plus élevé parmi les cinq pays étudiés.

(Photo de titre : Pixta)