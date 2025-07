Bénéficier de l’assistance publique, un sentiment de culpabilité et de honte pour de nombreux Japonais

Japan Data

Selon une étude, trois quarts des personnes bénéficiant de l’assistance publique au Japon ressentent un certain sentiment de culpabilité ou de honte, et ont l’impression de vivre aux crochets de la société.

La plupart éprouvent un sentiment de culpabilité

Au mois de mai, Alalink, fournisseur de services de smartphones à bas prix pour les personnes ayant des difficultés financières, a mené une étude auprès des utilisateurs de son service « Un Smartphone pour tous » (Daredemo Smaho) qui bénéficient de l’assistance publique. Au total, 552 réponses ont été recueillies.

60,7 % des personnes interrogées ont confié se sentir coupables de bénéficier de l’assistance publique, ajoutant qu’elles n’avaient malheureusement pas le choix. 12,1 % ont également avoué éprouver un sentiment de honte. En revanche, pour 21,4 % d’entre elles, il s’agit tout simplement d’un droit naturel.

L’étude révèle que 67,2 % des répondants ne pouvaient plus se sustenter de manière convenable en raison de difficultés financières. Si le gaspillage alimentaire à grande échelle devient de plus en plus problématique, nombreux sont ceux qui luttent pour manger à leur faim tous les jours. Par ailleurs, 46,9 % ont confié ne plus avoir de smartphone, ou ne plus pouvoir payer leur facture au mois, bien que ces appareils soient maintenant essentiels pour participer à la vie sociale.

Parmi les réponses ouvertes, un grand nombre de personnes se sont dit préoccupées par le regard des autres quant aux fraudes à l’aide sociale.

Dans un contexte de stigmatisation généralisée, seulement 41,5 % des répondants ont déclaré avoir fait savoir à leurs amis ou à leur famille qu’ils bénéficiaient de l’aide publique et 26,4 % ont choisi de ne le dire à personne. Plus de 90 % ont confié n’avoir nulle part où aller ou personne à qui s’adresser en cas de besoin. Les résultats de cette étude montrent à quel point les bénéficiaires de l’aide publique souffrent d’un fardeau double : pauvreté et isolement.

(Photo de titre : Pixta)