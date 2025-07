Un séisme majeur le 5 juillet au Japon ? Quand la rumeur a influencé le tourisme

Japan Data

Des rumeurs en ligne annonçant un séisme de grande ampleur au Japon le 5 juillet ne se basent sur aucune donnée scientifique, mais elles se sont diffusées de manière importante à Hong Kong notamment, allant jusqu’à provoquer une baisse de la fréquentation des touristes venant de cette région. Les Japonais ont été interrogés sur le média par lequel ils ont vent de cette « information ».

Les rumeurs influent sur le tourisme

« Un tremblement de terre dévastateur touchera le Japon le 5 juillet 2025... » Cette rumeur basée sur un rêve prémonitoire dépeint dans un manga de Tatsuki Ryô en 2021 s’est propagée en ligne. Bien qu’il n’existe aucune donnée scientifique la corroborant, la vitesse de sa diffusion sur les réseaux sociaux, plus particulièrement à Hong Kong, a engendré une baisse du nombre de touristes au Japon qui venaient de cette région.

Une étude conduite en juin par le grand opérateur japonais de satellites Sky Perfect JSAT auprès de 1 000 personnes âgées de 15 à 69 ans a montré que 49,4 % des Japonais avaient entendu parler de la rumeur. Ce sont les femmes des tranches d’âge 15-19 ans et 50-59 ans qui semblent en avoir été le plus au courant, avec respectivement 61,4 % et 57,8 % d’entre elles. Chez les hommes, la rumeur était davantage parvenue aux oreilles des 15-19 ans (54.2%) et des 20-29 ans (51.8%).

Sur les 494 personnes ayant eu vent de la rumeur, 27,7 % l’ont entendue sur YouTube, 25,7 % à la télévision, 24,1 % via les sites d’informations en ligne, 21,5 % par la famille ou les amis, et 20,4 % via le réseau X. Il semble que YouTube ait été une source d’information importante chez les hommes, mais ceux de 40 ans ou plus l’ont aussi entendue par la télévision, les jeunes hommes par X, et les jeunes femmes principalement par TikTok.

Par ailleurs, en leur demandant quel est le média principalement utilisé au quotidien comme source d’information fiable, 41,9 % des interrogés ont répondu « la télévision », 25,6 % « les sites d’informations en ligne » et 21,8 % « les journaux » (au format papier ou numérique).

Si la télévision possède le niveau de confiance le plus élevé parmi les sondés, le fossé est conséquent entre la proportion de soixantenaires et de vingtenaires qui l’ont affirmé, avec respectivement 71,7 % et 24,7 %.

