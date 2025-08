Japan Data

Les irradiés de la bombe atomique : moins de 100 000 survivants aujourd’hui

Huit décennies ont passé depuis les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki du 6 et 9 août 1945, et le nombre de survivants irradiés, les hibakusha, est désormais inférieur à 100 000.

