« Karôshi » et troubles mentaux liés au travail : une enquête du ministère de la Santé

Japan Data

Sur les 1 304 cas reconnus de décès et de troubles de santé liés au surmenage au Japon l’année dernière, plus de 1 000 d’entre eux concernaient des problèmes de santé mentale.

Définition du karôshi

Le terme karôshi désigne la mort (shi) auquel peut mener le surmenage au travail, lorsque l’excès de travail (karô) ou le stress entraîne des problèmes de santé. Le karôshi prend des formes diverses, de l’accident vasculaire cérébral au malaise cardiaque, en passant par les crises d’asthme paroxystiques et le suicide consécutif à une dépression.

Selon les données recueillies par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, 1 304 cas de décès et de troubles de santé dus au surmenage ont été reconnus au cours de l’exercice 2024, soit 196 de plus que l’année précédente. Plus précisément, 247 étaient liés à des accidents vasculaires cérébraux ou à des affections cardiaques, et 1 057 à des dépressions ou autres troubles mentaux. C’est la première fois que plus de 1 000 cas de troubles psychiques liés au travail sont officiellement reconnus. Sur ce total, 89 concernaient un suicide ou une tentative de suicide.

La cause la plus fréquente : le harcèlement moral

Dans le détail des 1 055 cas de troubles mentaux reconnus comme étant liés au travail, la raison la plus fréquemment citée était « l’abus de pouvoir de la part de supérieurs ou d’autres » (224 cas) suivie d’un « changement majeur dans les tâches ou la charge de travail » (119 cas), du « harcèlement de la part de la clientèle » (tel que des comportements abusifs de clients ou partenaires commerciaux, 108 cas), du « harcèlement sexuel » (105 cas), et du fait « d’avoir vécu ou été témoin d’accidents ou de catastrophes tragiques dans le cadre professionnel » (87 cas).

Par sexe, on recensait 552 hommes et 503 femmes, plus de 90 % ayant entre 20 et 59 ans. Les quarantenaires constituaient le groupe le plus représenté, avec 283 cas, sans qu’aucune tranche d’âge ne se distingue nettement.

Par secteur, le plus grand nombre de cas était observé dans la « santé et l’aide sociale » (270 cas), suivi de la « manufacture » (161 cas), du « commerce de gros et de détail » (120 cas), des « transports et services postaux » (110 cas), et du « bâtiment » (81 cas).

Sources utilisées pour les graphiques

Données sur les indemnisations pour les décès liés au surmenage au cours de l’exercice 2024 (en japonais) du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales

(Photo de titre : Pixta)