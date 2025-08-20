La forte hausse des importations privées de riz au Japon

Japan Data

Les récentes pénuries de riz dans l’Archipel ont entraîné une forte augmentation des importations privées, bien que la très grande majorité du riz consommé dans le pays soit encore produite localement.

Une augmentation conséquente des importations

En 1995, le Japon a décidé d’ouvrir son marché du riz pour la première fois. Jusque-là, les importations étaient quasi inexistantes, mais dans le cadre de l’accord de l’Uruguay Round, partie de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), le Japon s’est engagé à importer un quota de « minimum access » (actuellement 770 000 tonnes de riz non décortiqué par an) sans droits de douane.

Le riz importé au titre du minimum access est acheté et distribué de manière centralisée par le gouvernement, afin de limiter son impact sur la commercialisation du riz domestique. Sur les 770 000 tonnes importées, un maximum de 100 000 tonnes est destiné à la consommation humaine, ce qui représente environ 1,5 % de la demande annuelle récente en riz de base (soit 7 millions de tonnes).

Lorsque des entreprises privées importent du riz, elles sont soumises à un droit de douane élevé de 341 yens par kilogramme. Ces dernières années, les importations privées sont restées dans une fourchette de 600 à 800 tonnes par an. Le graphique ci-dessous montre les volumes d’importation de riz, le jaune représentant le riz sous quota minimum access, et le rouge les importations privées, qui jusqu’en 2024 étaient si faibles qu’elles étaient pratiquement invisibles.

Le graphique ne représentant que les importations privées (ci-dessous) montre une nette envolée depuis le début de l’année 2025. Les 1 280 tonnes importées en mars ont dépassé le total annuel de 1 015 tonnes enregistré pour l’ensemble de 2024, avant de grimper à 6 838 tonnes en avril, puis 10 607 tonnes en mai. Le prix élevé du riz produit localement donne l’impression que le riz étranger est meilleur marché, même après la prise en compte des droits de douane et autres frais d’importation. Par le passé, la majorité du riz importé provenait de Thaïlande, du Vietnam, de l’Inde et d’autres pays asiatiques. Cependant, depuis le début de 2025, la part du riz importé depuis les États-Unis a fortement progressé, dépassant les 70 % en mai.

En juin, le grand distributeur Aeon a commencé à vendre dans ses magasins, principalement situés en zone urbaine, du riz 100 % cultivé aux États-Unis. Parallèlement, des chaînes de restaurants et d’autres établissements poursuivent la transition vers l’utilisation de riz étranger, ainsi que de mélanges associant riz local et riz cultivé aux États-Unis ou dans d’autres pays.

Sources utilisées pour les graphiques

(Photo de titre : Karoyaka, riz Calrose 100 % cultivé en Californie, en vente chez Aeon, le 13 mai 2025. Jiji)