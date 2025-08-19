Parc de loisirs au Japon : les tarifs d’entrée en hausse

Japan Data

Au Japon, l’inflation se fait aussi sentir sur le prix des sorties, notamment dans les parcs d’attractions, les parcs à thème, les aquariums et les zoos.

Des budgets serrés pour les vacances d’été

Selon une étude menée par l’institut de recherche Teikoku Databank, 71 des 190 parcs de loisirs majeurs, soit 37,4 % d’entre eux, ont revu à la hausse leurs tarifs d’entrée. Il s’agit notamment des parcs d’attractions, des parcs à thème, des aquariums et des zoos. Près de deux fois plus d’installations ont augmenté leurs prix par rapport à 2024. À noter que 51 des 100 parcs d’attractions et à thème que compte l’Archipel ont ainsi revu à la hausse la carte de leurs prix.

En 2025, le tarif le plus élevé pratiqué pour un ticket d’entrée ou un « pass gratuit » illimité était un pass d’une journée pour le parc Universal Studios Japan, pour la somme de 11 900 yens (70 euros).

En 2025, le tarif d’entrée moyen pratiqué dans les parcs de loisir a augmenté de 4,2 % par rapport à l’année précédente, pour se situer à 1 695 yens (environ euros). Le prix moyen du pass illimité généralement proposé dans les parcs d’attractions ou à thème, qui comprend à la fois l’entrée et un accès illimité aux attractions, a, lui, augmenté de 5,4 %, pour s’élever à 4 846 yens (environ 28 euros).

Si de nombreuses installations n’ont pas augmenté leurs tarifs de base, de plus en plus proposent maintenant un système de prix variables, notamment avec des tarifs spéciaux pour la haute saison, par exemple pendant la Golden Week (début mai) ou les vacances d’été. Les tarifs pratiqués peuvent également être différents les week-ends et les jours fériés. En prenant en compte ces changements, le prix moyen d’un pass illimité avoisine les 5 000 yens.

« Avec l’augmentation des coûts de l’électricité et de la main-d’œuvre, il est probable que les tarifs d’entrée continuent à augmenter l’année prochaine, passant notamment par la pratique de tarifs de haute saison pour désengorger les sites », indique un représentant de l’institut de recherche Teikoku Databank.

