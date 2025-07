Élections de la Chambre des conseillers : déroute pour la coalition au pouvoir et montée du Sanseitô

Japan Data

Les élections de la Chambre des conseillers, où la moitié des sièges des députés sont renouvelés tous les trois ans, se sont soldées par une défaite du parti au pouvoir, le PLD, et son allié le Kômeitô. Ce scrutin a vu par ailleurs la montée du parti nationaliste Sanseitô.

Une nouvelle déroute pour le parti au pouvoir

Les élections de la Chambre des conseillers (la chambre haute du parlement japonais) se sont déroulées le 20 juillet, où 125 des 248 sièges ont été renouvelés. Alors que le Parti libéral-démocrate, au pouvoir, et son allié le Kômeitô visaient un minimum de 50 sièges pour conserver la majorité, ils n’en ont obtenu que 47 (plus précisément, 39 pour le PLD et 8 pour le Kômeitô).

Ainsi, après la débâcle de l’automne dernier, où cette coalition n’avait pas réussi à s’assurer la majorité des sièges lors des élections de la Chambre des représentants, voici que les électeurs ont de nouveau montré une réticence à leur encontre, notamment en raison d’une hausse des prix qui se poursuit et de la montée de certains partis d’opposition. C’est la première fois depuis la création du PLD, en 1955, que celui-ci perd la majorité absolue dans les deux chambres en même temps. Et si le Premier ministre Ishiba Shigeru est désormais en position fragile, il a fait savoir qu’il continuerait à exercer ses fonctions de dirigeant.

En parallèle de cet échec, le Parti démocrate du peuple (PDP) est passé de 4 à 17 sièges, et le Sanseitô, avec son slogan « Les Japonais d’abord », a effectué une véritable percée avec 14 sièges, alors qu’il n’en avait que 2 auparavant. Ce parti pourra par conséquent soumettre ses propres projets de loi. Créé en 2020 par Kamiya Sôhei, le Sanseitô concentre notamment son discours sur un rejet de l’immigration et de la mondialisation.

Notons aussi que le Parti démocrate-constitutionnel (PDC), la principale force d’opposition (centre gauche), a obtenu le même résultat que les élections précédentes, à savoir 22 sièges de députés.

Le taux de participation a été de 58,51 %, soit six points de plus qu’aux élections précédentes en 2022 (52,05 %).

Répartition des 125 sièges obtenus aux élections 2025

Total Pouvoir Parti libéral-démocrate (PLD) 39 Kômeitô 8 Opposition et autres Parti démocrate-constitutionnel (PDC) 22 Parti de la restauration du Japon (PRJ) 7 Parti démocrate du peuple (PDP) 17 Parti communiste (PC) 3 Reiwa 3 Sanseitô 14 Parti conservateur 2 Parti social-démocrate 1 Mirai 1 Sans affiliation 8 Total 125

Avec les 47 sièges renouvelés, la coalition PLD-Kômeitô est désormais représentée par 122 députés dans la Chambre des conseillers. Il ne lui manquait que 3 sièges pour conserver la majorité absolue.

(Photo de titre : le Premier ministre Ishiba Shigeru, le 21 juillet à 00 h 16, se retire après son intervention à la presse à la suite des élections. Kyôdô)