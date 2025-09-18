Sondage : la plupart des Japonaises ne veulent pas de congé paternité pour leurs maris

Japan Data

Une enquête menée auprès de Japonaises mariées occupant un emploi à temps partiel a révélé que 72,4 % d’entre elles ne souhaitaient pas que leur mari prenne un congé parental. Beaucoup de ces femmes ont déclaré ne pas avoir de marge de manœuvre financière et semblaient préoccupées par la baisse de revenus.

Privilégier le revenu avant le congé paternité

Un sondage conduit par la société de ressources humaines Mynavi auprès de femmes mariées âgées de 20 à 59 ans travaillant à temps partiel a révélé que 72,4 % d’entre elles ayant des enfants et dont le mari n’avait jamais demandé de congé paternité ne souhaitaient pas que leur conjoint prenne ce congé.

L’enquête a été menée en ligne en février 2025 et a reçu 1 712 réponses valides. Environ 3 femmes sur 4 n’étaient pas favorables au congé paternité.

La plus grande proportion de femmes qui souhaitaient (ou auraient souhaité) que leur mari prenne un congé paternité se trouvait parmi celles qui avaient des enfants en âge préscolaire (37,4 %).

36 % des femmes interrogées ont répondu qu’elles n’avaient aucune marge de manœuvre ni au niveau des finances ni au niveau du temps, un chiffre qui est passé à 52,6 % chez les femmes ayant des enfants en âge préscolaire.

Sekine Takahiro, chercheur principal au Mynavi Career Research Lab, qui a mené l’enquête, a suggéré que le refus du congé parental n’est pas dû à son inutilité, mais au fait qu’il est considéré comme très difficile à prendre. Sekine a expliqué que « si le mari prend un congé parental, les revenus diminueront, ce qui obligera à sacrifier la marge de manœuvre financière ».

Données utilisées

Enquête sur les emplois à temps partiel des femmes mariées (en japonais), par Mynavi

(Photo de titre : Pixta)