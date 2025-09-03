Pause inexistante et travail qui n’en finit pas : les souffrances des enseignants au Japon

Japan Data

Une enquête a montré que la plupart des enseignants au Japon travaillaient plus de dix heures par jour en moyenne.

Du travail excessif

Une enquête menée entre mai et juin 2025 sur une plateforme internet gérée par la maison d’édition Shôgakukan et destinée aux enseignants japonais a révélé que plus de 80 % d’entre eux déclarent travailler en moyenne plus de 10 heures par jour. Par ailleurs, un enseignant sur quatre travaille plus de 12 heures par jour.

Les résultats montrent que le fait de travailler au-delà de la durée légale quotidienne de 8 heures est devenu la norme, la moyenne étant de 11,17 heures.

Parmi les professeurs sondés, 3 532, soit 65,6 % du total, ont déclaré ne prendre pratiquement jamais de pause durant la journée. Ce pourcentage s’élève à 85 % quand le temps de pause est inférieur à 15 minutes.

Les résultats de l’enquête montrent de même qu’à peine 1,5 % des enseignants prennent des pauses d’au moins 45 minutes, comme le stipule la loi japonaise sur les normes du travail.

De nombreux interrogés ont dit qu’ils ne pouvaient pas se rendre aux toilettes à l’école en raison de l’absence de pauses et que, par conséquent, certains souffraient d’inflammations récurrentes de la vessie.

Le sondage révèle également que plus de la moitié des répondants doivent emporter leur travail à domicile au moins trois jours par semaine. Beaucoup d’enseignants ont expliqué qu’ils n’arrivaient pas à se concentrer à l’école, donc qu’il était nécessaire de continuer les tâches scolaires chez soi. Ou bien qu’il n’était tout simplement pas possible de terminer le travail à l’école et qu’il fallait donc le poursuivre à la maison.

D’autres commentaires inquiétants ont également été formulés : « Notre charge de travail ne cesse d’augmenter, mais on nous encourage à rentrer chez nous plus tôt. Le résultat est que nous devons ramener à la maison une énorme quantité de travail. J’ai dû renoncer à l’idée d’être heureux depuis que je suis enseignant. »

En outre, environ 90 % des enseignants interrogés travaillent pendant leurs jours de congé, et 3 552 d’entre eux déclarent qu’au moins trois ou quatre jours par mois, ils doivent travailler pendant un week-end ou un jour férié.

Malgré ces conditions de travail difficiles, environ 70 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles continuaient à travailler en tant qu’enseignant parce qu’elles trouvaient de la joie et de la satisfaction à voir les élèves évoluer et à établir des liens avec eux dans la salle de classe.

(Photo de titre : Pixta)