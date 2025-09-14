Les daims de Nara de plus en plus nombreux en raison des touristes étrangers

Japan Data

Le nombre de daims du parc de Nara n’a jamais été aussi élevé depuis 1953, ce qui semble être dû à la présence plus importante de touristes étrangers qui leur donnent à manger.

Plus de daims et plus de touristes

Une enquête a révélé qu’il y avait 1 465 daims dans le parc de Nara, soit 140 de plus que l’année précédente. Il s’agit du nombre le plus important depuis le premier calcul effectué avec cette méthode en 1953. Le total comprend 315 mâles, 816 femelles et 334 petits. L’enquête a été conduite les 15 et 16 juillet par la Fondation pour la préservation des daims de Nara.

Alors que le nombre de mâles est resté pratiquement identique à celui de l’année précédente, le nombre de faons a augmenté de plus de 100. Un représentant de la fondation explique : « En s’appuyant sur les données des périodes passées, on peut dire qu’il y a davantage de naissances quand la nourriture est plus abondante. La hausse du nombre de touristes étrangers, qui permet de multiplier les occasions de manger des biscuits de riz, incite les daims à se rassembler dans les terrains plats. Cela engendre, on le pense, un taux de grossesse plus élevé. »

Le régime alimentaire de base des daims de Nara est composé de noshiba (gazon Zoysia) et d’autres petites plantes. Vendus dans le parc, les biscuits pour daims, appelés shika senbei, sont fabriqués à partir de son de riz et de farine de blé et sont considérés comme une collation pour ces animaux.

Face à la présence de plus en plus forte des touristes étrangers, le représentant prévient : « Les daims de Nara ne sont pas en liberté. Ils vivent dans le parc depuis longtemps, à une distance raisonnable des humains. Si les gens s’approchent trop près, ils peuvent être blessés, il faut donc être prudent. »

Accidents mortels

Depuis juillet 2024, 140 cerfs sont morts (10 de plus par rapport à 2023), dont 36 par accident de la route (+ 7) et 30 de maladie. La cause d’environ la moitié des décès n’a néanmoins pas pu être déterminée en raison du temps écoulé depuis leur mort.

Au cours de l’année écoulée depuis juillet 2024, il a été enregistré 72 accidents de la circulation impliquant des daims du parc de Nara, (+ 8). Le nombre d’accidents le plus élevé (23) a été enregistré sur le tronçon de la route nationale 369 entre le carrefour où se trouve le Bâtiment préfectoral Est et la gare de Kintetsu Nara.

(Photo de titre : Pixta)