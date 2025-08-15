Les jeunes Japonais et la Seconde Guerre mondiale : leurs expériences et œuvres marquantes

Japan Data

À l’occasion de la commémoration des 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une enquête menée auprès d’adolescents japonais âgés de 17 à 19 ans a révélé que la plupart d’entre eux ne parlaient presque jamais de la guerre avec leurs amis ou leur famille.

La Nippon Foundation a conduit un sondage auprès de 1 000 jeunes Japonais âgés de 17 à 19 ans à la mi-juin 2025, juste avant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de connaître leur approche de la guerre.

Parmi les personnes interrogées, 95 % ont déclaré avoir déjà étudié le sujet de la Seconde Guerre mondiale.

Deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que les « cours à l’école » leur étaient restés en mémoire, tandis qu’environ un tiers ont mentionné « une visite dans un musée ou un lieu commémoratif » comme moment fort pour apprendre sur la guerre.

Quels livres ou films sur la guerre les avaient le plus marqués ? Plus de 40 % ont cité le film d’animation du Studio Ghibli Le Tombeau des lucioles, qui est une adaptation d’une nouvelle d’Akiyuki Nosaka qui dépeint la vie difficile d’un frère et de sa petite sœur devenus orphelins pendant le conflit.

L’œuvre suivante la plus influente liée à la guerre, citée par 20 % des personnes interrogées, est Gen d’Hiroshima, un manga de Nakazawa Keiji basé sur son expérience en tant que survivant de la bombe atomique. Parmi les autres œuvres qui ont eu un certain impact, on trouve Le Journal d’Anne Frank, le livre pour enfants Zô no inai dôbutsuen (Le zoo sans éléphants) de Saitô Ren et le film Le Pianiste, de Roman Polanski, avec Adrian Brody.

Seuls environ 30 % des sondés ont dit avoir entendu des récits de première main de personnes ayant vécu la guerre. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’intervenants dans les écoles, qui venaient soit pour parler en classe, soit pour participer à un événement scolaire, ou encore les occasions où les élèves écoutaient des intervenants dans un musée ou un lieu mémoriel. Moins de 30 % des sondés avaient entendu un récit directement de la bouche d’un grand-parent ou d’un arrière-grand-parent.

La grande majorité des personnes interrogées, soit plus de 70 %, ont déclaré n’avoir presque jamais discuté de la Seconde Guerre mondiale avec leur famille ou leurs amis. La deuxième réponse la plus fréquente, avec un peu plus de 10 %, concernait les personnes qui ont dit parler de la guerre environ une fois par an.

(Photo de titre : à gauche, une scène du Tombeau des Lucioles, à droite, une collection de nouvelles de Nosaka Akiyuki, qui ont inspiré le film. © Jiji)