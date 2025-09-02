Quelle différence entre un centre et un site d’évacuation ?

Japan Data

Une enquête montre que de nombreux Japonais ne comprennent pas les différents termes utilisés pour désigner les lieux où évacuer en cas de catastrophe. Un site d’évacuation (hinan-basho) est un endroit où on peut se réfugier pour échapper à la catastrophe quand elle se produit et se mettre temporairement à l’abri. Un centre d’évacuation (hinan-jo) peut accueillir les sinistrés pendant un certain temps après une catastrophe.

Un tiers des Japonais sondés ne sait pas vraiment

Dans l’enquête réalisée en ligne en juillet 2025, les personnes interrogées devaient indiquer si elles connaissaient la différence entre les termes hinan-jo (避難所) et hinan-basho (避難場所). L’institut de sondage Cross Marketing a recueilli 3 000 réponses valides (1 500 hommes et 1 500 femmes) auprès d’un panel de sondés âgés de 20 à 79 ans.

À la question « Quelle est la différence entre hinan-jo et hinan-basho ? », 34 % des sondés répondent « Je ne sais pas vraiment », 31,8 % indiquent savoir qu’il existe une différence, sans pouvoir l’expliquer et 14,4 % répondent qu’il s’agit de « la même chose ». Seuls 19,8 % disent « comprendre la différence et pouvoir l’expliquer ».

Dans la terminologie officielle, les hinan-basho sont des zones d’évacuation temporaire où les personnes peuvent se rendre en cas d’urgence pour se protéger d’une catastrophe. Il s’agit souvent de parcs, de zones surélevées et de tours d’évacuation prévues pour les tsunami. Les hinan-jo sont eux des centres d’évacuation où les sinistrés peuvent séjourner un certain temps dans les jours suivant la catastrophe. Il s’agit principalement de centres communautaires, d’écoles ou de gymnases. Les collectivités locales s’occupent de lister et classifier chacun des deux en fonction du type de catastrophe.

À la question de savoir à quel niveau d’alerte ils évacueraient, 42,1 % des sondés indiquent le niveau 4, quand l’ordre d’évacuer concerne tous les habitants de la zone. Mais 18,7 % des personnes interrogées disent « ne pas évacuer, quel que soit le niveau d’alerte » expliquant que « {leur} maison est plus sûre » ou qu’« il n’y a pas assez d’intimité dans les centres d’évacuation ».

Remarquons qu’il n’existe pas de traduction officielle en anglais des termes « hinan-jo » (避難所) et « hinan-basho » (避難場所). Si on trouve souvent les expressions evacuation shelter ou evacuation area, qui figurent sur la photo en bannière de notre article, les termes utilisés sur les panneaux de signalisation peuvent varier selon les régions.

(Photo de titre : Pixta)