Le classement 2024 des aéroports japonais les plus fréquentés

Le nombre de passagers en vols internationaux dans les aéroports du Japon a dépassé la barre des 100 millions en 2024, indiquant un retour à la situation d’avant la crise sanitaire. Voyons également quels sont les aéorports les plus fréquentés de l’Archipel.

En 2019, avant la crise du coronavirus, le nombre total de passagers en vols internationaux qui sont passés par les aéroports japonais avait atteint un record de 103,3 millions. Mais durant les trois années suivantes, entre 2020 et 2022, le chiffre avait chuté sous la barre des 20 millions. Une importante reprise a été constatée par la suite, avec 71,8 millions de personnes en 2023.

Puis l’année suivante, en 2024, le nombre est pratiquement revenu à son niveau pré-pandémique, à 100,1 millions. Par ailleurs, avec 3,6 millions de tonnes, le volume de fret international transitant par les aéroports japonais a augmenté de 7,4 % en glissement annuel.

En 2024, avec 33 % de la fréquentation totale, l’aéroport de Narita a accueilli le plus grand nombre de voyageurs en vols internationaux. Il est suivi par l’aéroport du Kansai (24 %) puis Haneda (22 %),et celui de Fukuoka (8 %). C’est la première fois en quatre ans que l’aéroport du Kansai se place devant celui de Haneda.

Narita accueille la majorité du fret international (54,4 % du volume), quand 20,8 % passent par l’aéroport du Kansai et 19,6 % par Haneda.

Le graphique ci-dessous donne le palmarès des dix aéroports les plus fréquentés en 2024 au Japon (ces chiffres cumulent les visiteurs en vols domestiques et internationaux). Avec 85,7 millions de voyageurs, Haneda connaît la plus grande fréquentation (234 000 passagers par jour en moyenne). Grâce à la forte hausse du nombre de voyageurs en vols internationaux, l’aéroport du Kansai passe de la quatrième à la troisième place sur la même période.

Données utilisées

Rapport 2024 sur la gestion des aéroports (en japonais), du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

