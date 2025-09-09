Une première ombrelle cet été pour de nombreux hommes japonais

Japan Data

Un sondage a montré que de nombreux hommes japonais ont essayé les ombrelles pour la première fois pour cet été 2025, qui a été extrêmement chaud.

Une enquête conduite par le fabricant d’ombrelles Waterfront auprès de 1 000 Japonais âgés entre 20 et 69 ans a révélé que 11,9 % d’entre eux, dont la moitié sont des hommes, ont utilisé une ombrelle pour la première fois cet été, où il fait encore plus chaud et humide que l’année dernière. Beaucoup d’hommes concernés étaient dans leur trentaine.

La raison principale évoquée pour expliquer cette première utilisation est la prévention des coups de chaleur (74,8 %), bien loin devant les sondés qui déclarent vouloir éviter les coups de soleil (51,4 %)

Au total, 83,5 % des sondés ont dit ne pas se soucier de la façon dont ils sont vus par autrui lorsqu’ils utilisent une ombrelle. Mais il y a néanmoins une différence remarquable entre les hommes et les femmes quant au degré de gêne ressentie. Cela montre que même si les hommes sont conscients de l’efficacité des ombrelles, une barrière psychologique subsiste lorsqu’il s’agit de les employer pour eux-mêmes.

Données utilisées

Enquête sur l’utilisation des ombrelles (en japonais), par Waterfront

(Photo de titre : Pixta)